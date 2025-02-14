新光三越氣爆與電焊有關？　專家籲檢查1重點：通常威力沒這麼大

記者黃翊婷／綜合報導

台中新光三越13日發生氣爆事故，造成4人死亡、32人輕重傷。由於現場並沒有起火跡象，但有工人表示曾聞到瓦斯味，中華民國消防設備師（士）協會理事長何岫璁推測，不排除與電焊切割氧乙炔有關，只是這種狀況爆炸威力通常沒有這麼大，建議檢查看看現場是否還有其他易爆物。

▲事故樓層內部毀損嚴重。（圖／記者許權毅翻攝，下同。）

台中新光三越12樓美食街近日正在進行改裝，沒想到卻在13日上午11時33分發生氣爆事故，造成4人死亡、32人輕重傷。台中市消防局長孫福佑表示，經火調人員調查，初步判定氣爆發生地點就在12樓。

然而，現場有工人表示曾聞到瓦斯味，但欣中公司聲明，早在事故發生前2天就已經拆除瓦斯表，事故現場也沒有發現起火痕跡。目前檢方初步判定這是一起瓦斯氣爆意外，只是瓦斯是從哪裡傳出來的，仍有待進一步調查釐清。

▼▲現場宛如廢墟。

根據《聯合新聞網》報導，中華民國消防設備師（士）協會理事長何岫璁認為，氣爆原因不排除與電焊切割氧乙炔有關，但這種狀況的爆炸威力通常沒有這麼大，建議檢查看看現場是否還有其他易爆物。

而關於這起氣爆事故，台中市長盧秀燕宣布，新光三越將無限期停業，直到調查結果出爐。另外針對違反建築法、消防法、職安法的部分，台中市政府合計將對新光三越開罰120萬元。

▼新光三越外圍滿地都是散落物。（圖／記者許權毅攝）