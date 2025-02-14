　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中新光三越氣爆4死32傷　占星師曝3問題

記者黃翊婷／綜合報導

台中新光三越13日發生氣爆事故，造成4人死亡、32人輕重傷，經火調人員初步調查，認定事故地點是12樓發生瓦斯氣爆。占星師小森老師從占星學的角度分析此案，他認為可能有3個暗示，包含管理與結構矛盾、不穩定的隱藏因素、溝通與細節問題。

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新光三越建築外牆嚴重毀損。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中新光三越13日上午11時33分發生氣爆事故，爆炸威力驚人，不僅建築物外牆被炸出一個大洞，連鄰近的大遠百百貨大樓玻璃也出現裂痕。這起事故一共造成4人死亡、32人輕重傷，一名當時在11樓施工的工人回憶，當時除了聽到一聲巨響，還感受到明顯震動，現場都是粉塵，宛如災難電影。

台中市消防局長孫福佑表示，經火調人員調查，初步判定氣爆發生地點就在12樓，雖然現場的瓦斯表已經在事故發生前2天拆除，但有工人表示曾聞到瓦斯味，究竟瓦斯是從哪裡傳出來的，仍有待檢方進一步調查釐清。

▲▼台中新光三越氣爆，內部慘況曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▼▲氣爆樓層的內部畫面，所有東西幾乎都被炸毀。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中新光三越氣爆，內部慘況曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

占星師小森老師13日在臉書粉專「占星論天下－小森老師」發文，從占星學角度進行分析，他認為從星象看來，此案可能含有3個暗示，包含管理與結構矛盾，也就是公共安全管與建築安全的忽略產生對立；不穩定的隱藏因素，預示潛藏的不穩定或技術故障可能突然爆發；溝通與細節問題，施工或改裝過程中，可能因溝通不暢或檢查不嚴，進而導致安全漏洞。

小森老師認為，氣爆事故可能與工安管理、技術安全疏失、溝通失誤有關，不過，這只是他個人的看法，僅供參考。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

先前提及，最近日天四分相，可能容易引發突發事件。根據氣爆時間，落在11點20前後。 日水合水瓶10宮，強調公共領域、事業與大眾形象。這往往與機構管理、公共安全及大型工程有關。 日水水瓶與月處女4宮對分相，這個對分相意味著公共（10宮）與...

占星論天下－小森發佈於 2025年2月12日 星期三
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸
高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效
川普再控「台灣奪走晶片生意」　誓言搶回美國
史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死
2樓管遇氣爆亡！家屬怒「為何找小女生去監工」　新光三越回應了
台中新光三越氣爆！傳死者高樓噴飛落地　消防局長揭真相
今情人節短暫回溫！　下週冷氣團來襲「追雪」有望

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

厚衣還不能收！週日冷氣團來襲　專家：可能達到強烈等級

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

台中新光三越氣爆4死32傷　占星師曝3問題

今情人節短暫回溫！　下週冷氣團來襲「追雪」有望

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出孫生情侶檔火爆互嗆　孫媽亂入

正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物　萬人瘋傳：告白秒成功

男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切　網震驚：不敢亂寫了

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

台北車站「周圍機車停車格」漲價！3／3改計時收費

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

厚衣還不能收！週日冷氣團來襲　專家：可能達到強烈等級

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

台中新光三越氣爆4死32傷　占星師曝3問題

今情人節短暫回溫！　下週冷氣團來襲「追雪」有望

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出孫生情侶檔火爆互嗆　孫媽亂入

正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物　萬人瘋傳：告白秒成功

男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切　網震驚：不敢亂寫了

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

台北車站「周圍機車停車格」漲價！3／3改計時收費

台中新光氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片被挖出

差一個紅燈躲過新光三越氣爆　押人犯刑警、返隊救護車直擊

川普再控「台灣奪走晶片生意」　誓言搶回美國

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

厚衣還不能收！週日冷氣團來襲　專家：可能達到強烈等級

自己的10元自己救！月月被扣太心痛 ETF配息省匯費攻略大公開

全家霜淇淋、零食買1送1！情人節滿額「廚房紙巾、鮮乳」免費送

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

新光三越氣爆與電焊有關？　專家籲檢查1重點：通常威力沒這麼大

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

生活熱門新聞

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

警消女兒曝爸「跑大雅工廠再衝新光」網哭爆

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

上下班改「7:30至16:30」認證真的爽！一票人卻曝慘況

後天又有鋒面通過「北部甩雨」　周日全台大降溫

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物　萬人瘋傳

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

今情人節短暫回溫！　下週冷氣團來襲「追雪」有望

男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出

冷到沒完沒了！　下波恐還有寒流

更多熱門

相關新聞

三越氣爆　工人頭髮燒光、手燙傷脫皮

三越氣爆　工人頭髮燒光、手燙傷脫皮

台中市新光三越13日發生嚴重氣爆事故，強大的爆炸威力甚至將外牆炸出一個大洞，造成4死32輕重傷悲劇。氣爆發生時，由於11樓、12樓正在施工，導致許多工人受到爆炸波及，有人頭髮被燒光、有人雙手嚴重燒燙傷，還有4人正在加護病房與死神拔河。

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

台中新光三越10F員工怨：施工超大力

台中新光三越10F員工怨：施工超大力

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

關鍵字：

台中新光三越氣爆

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

北市警掃蕩黑幫　臨檢整排「美人腿」

2歲澳門女童救回來了！「最新傷亡名單」出爐

即／兄變態殺人　通緝犯弟弟今落網

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

更多

最夯影音

更多

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面