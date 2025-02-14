台中新光三越氣爆4死32傷　占星師曝3問題

記者黃翊婷／綜合報導

台中新光三越13日發生氣爆事故，造成4人死亡、32人輕重傷，經火調人員初步調查，認定事故地點是12樓發生瓦斯氣爆。占星師小森老師從占星學的角度分析此案，他認為可能有3個暗示，包含管理與結構矛盾、不穩定的隱藏因素、溝通與細節問題。

▲新光三越建築外牆嚴重毀損。（圖／記者游瓊華翻攝）

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台中新光三越13日上午11時33分發生氣爆事故，爆炸威力驚人，不僅建築物外牆被炸出一個大洞，連鄰近的大遠百百貨大樓玻璃也出現裂痕。這起事故一共造成4人死亡、32人輕重傷，一名當時在11樓施工的工人回憶，當時除了聽到一聲巨響，還感受到明顯震動，現場都是粉塵，宛如災難電影。

台中市消防局長孫福佑表示，經火調人員調查，初步判定氣爆發生地點就在12樓，雖然現場的瓦斯表已經在事故發生前2天拆除，但有工人表示曾聞到瓦斯味，究竟瓦斯是從哪裡傳出來的，仍有待檢方進一步調查釐清。

▼▲氣爆樓層的內部畫面，所有東西幾乎都被炸毀。（圖／記者許權毅翻攝）

占星師小森老師13日在臉書粉專「占星論天下－小森老師」發文，從占星學角度進行分析，他認為從星象看來，此案可能含有3個暗示，包含管理與結構矛盾，也就是公共安全管與建築安全的忽略產生對立；不穩定的隱藏因素，預示潛藏的不穩定或技術故障可能突然爆發；溝通與細節問題，施工或改裝過程中，可能因溝通不暢或檢查不嚴，進而導致安全漏洞。

小森老師認為，氣爆事故可能與工安管理、技術安全疏失、溝通失誤有關，不過，這只是他個人的看法，僅供參考。

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