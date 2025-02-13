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AI智慧節能更強大！Panasonic「史上最省電PLUS」空調亮相

▲AI智慧節能更強大！Panasonic「史上最省電PLUS」空調亮相。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者黃稜涵／採訪報導

隨著環保意識提升，「節能家電」成為市場新趨勢，Panasonic發表全新VX極致旗艦家用空調系列，主打「史上最省電PLUS」家用空調，智能省電再進化，省電超越國家新1級標準，同時搭載智能語音聲控，只要用說的就能操控，支援國語、台語雙聲系統，讓消費者輕鬆享受便利生活。

▲Panasonic。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Panasonic全新VX極致旗艦家用空調系列，省電超越國家新1級標準。

台灣松下銷售公司張天來總經理表示，今年Panasonic推出「史上最省電PLUS」空調，融合省電、智慧、健康三大面向做升級，搭載全新AI節能制御系統，有效維持60%以下室內最佳濕度，省電效率更是超越國家新1級標準，創新智能語音聲控功能，讓空調不需透過Wi-Fi連線或繁瑣設定，消費者就能遠端聲控，國語台語都可以，操作更便利。

▲Panasonic。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼搭載全新AI節能制御系統，只要用說的就能操控，支援國語、台語雙聲系統。

▲Panasonic。（圖／記者謝婷婷攝）

Panasonic 維持全方位潔淨技術力，採用日本最新的100倍nanoeTM科技，每秒可釋放48兆氫氧離子，更快速抑制室內空氣中的有害物質，提供最舒適潔淨的居家空間，守護全家人的健康。對於機體潔淨更全面考量， 除了關機時送風運轉並釋放nanoeTM，達到乾燥防霉效果之外，還有業界首創 24小時防霉監控機能，讓空調待機時主動偵測濕度並釋放nanoeTM，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生，搭配銀離子抗菌劑，經SGS測試，抑菌率高達99.9%，達到「開機全室淨化、關機全機防霉」最佳效果。

▲Panasonic。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣松下銷售公司張天來總經理表示，Panasonic「史上最省電PLUS」空調，融合省電、智慧、健康三大面向做升級。

Panasonic今年更推出「六恆智能控制器」，智慧串聯所有電器，消費者可以依照住家不同空間的需求 ，一鍵開啟智能模式，快速掌控每個空間的空氣品質，達到最舒適的環境狀態。

▲Panasonic。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「六恆智能控制器」智慧串聯所有電器，一鍵開啟智能模式。

響應政府深度節能計畫，Panasonic針對各類型用電戶，展示各項能源解決方案， 台灣松下銷售公司張天來總經理指出， Panasonic將持續聚焦在「能源節約」與「替代能源」的創新，協助企業從源頭進行能源管理，達成降低碳排目標。此外，響應政府家電汰舊換新政策，鼓勵消費者選用節能家電，減少家庭用電負擔，Panasonic更透過HOME IoT解決方案，透過遠端操控，讓家電配合生活習慣運作，減少不必要的電力浪費。

▲Panasonic。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼響應政府深度節能計畫，Panasonic針對各類型用電戶，展示各項能源解決方案。

▲Panasonic。（圖／記者謝婷婷攝）

Panasonic在追求低碳永續事業目標的同時，也致力滿足消費者對高品質生活的需求，不斷開創節能永續的未來 ，並且積極實現Panasonic GREEN IMPACT的環境永續承諾。

▼Panasonic積極實現Panasonic GREEN IMPACT的環境永續承諾。

▲Panasonic。（圖／記者謝婷婷攝）

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