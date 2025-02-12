慘！議員陳怡君涉貪胞弟、弟媳掛名淪被告　他手插口袋裝冷靜

▲北市議員陳怡君胞弟（左）及洪姓弟媳（右）涉人頭掛名領助理費列為被告。（合成圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市議員陳怡君涉自2019年起，利用胞弟、洪姓弟媳等4名親友掛名擔任助理，實際上並未履行職務，卻每月領取薪資，總額逾百萬元。士林地檢署今（12）日指揮市調處搜索其辦公室等13處，陸續帶回被告複訊。晚間8時30分許，陳男、洪女及賀姓前員工以被告身份赴士檢，陳右手插口袋故作輕鬆，其妻則雙手掩臉，試圖躲避鏡頭。

晚間8時30分許，陳怡君胞弟、洪姓弟媳及賀姓前員工，以被告身份被帶至士林地檢署。陳衛德身穿藍色上衣，右手插口袋，步伐穩重但神情冷峻，對於現場媒體提問全程保持沉默。而洪姓妻子則顯得緊張不安，雙手掩住臉部，試圖躲避鏡頭，不願曝光。

據了解，陳怡君自2019年至2024年間，透過胞弟、弟媳、賀姓前員工及張姓辦公室主任胞姊等4人掛名，每月請領4萬至8萬元不等的薪資，卻未實際工作，薪資最終疑由辦公室主任張惠霖（綽號「饅頭主任」）與楊姓議會研究室主任提領，挪作他用。

▲賀姓前員工。（圖／記者黃宥寧攝）

依《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第2條規定，直轄市議員每月助理補助費總額不得超過32萬元，且應聘用至少6名助理。2023年6月修法前，助理薪資上限為每人每月24萬元，修法後則提高至32萬元。

然而，陳怡君詐領助理費案橫跨2019年至今年，涵蓋修法前後，該條例修正後，助理薪資上限提高，導致詐領金額隨之增加，5年詐領逾300萬元。

目前，北市議員陳怡君、陳姓胞弟、洪姓弟媳、辦公室主任張惠霖、張姓女子（張惠霖胞姊）、賀姓前員工及楊姓女子（陳怡君議會研究室主任）7人均列為被告，全案將朝利用職務詐取財物等罪嫌偵辦，釐清資金流向及涉案責任。