陳怡君涉詐助理費！昔日操盤「瑋哥部落格」網軍老手也遭約談

記者黃宥寧／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉以親友掛名人頭助理，詐領助理費逾百萬，士林地檢署今指揮調查局台北市調處執行搜索，兵分多路至台中市等共13處，並約談7名被告與3名證人。稍早，曾任民進黨網路社群部主任的曾彥衛亦被列為證人，由市調處帶往地檢署複訊，全程態度從容。

▲北市議員陳怡君涉以親友人頭掛名領助理費遭搜索，其助理曾彥衛稍早以證人身份抵士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，曾彥衛2023年於陳怡君議員研究室任職，過去長期活躍於政治圈，與民進黨關係密切。他畢業於台師大政治研究所，曾負責網路輿論操作，並參與多個青年與公共事務組織，如新文化基金會、羅文嘉青年軍、台灣青年公共事務協會、台灣青年民主聯盟等。

▲陳怡君議員遭搜索。（圖／記者陳家豪攝）

此外，2005年台北縣長選戰期間，曾彥衛曾架設「瑋哥部落格」，利用關鍵字廣告、PTT討論區，發起負面輿論戰，針對國民黨候選人周錫瑋進行攻擊，甚至假冒周錫瑋口吻發文，內容涉及超貸案、戲謔影片與假造新聞。最終，他遭判刑3個月定讞。

諷刺的是，陳怡君過去多次抨擊民眾黨帳目不透明、財務混亂，指控該黨長期作假帳、以人頭報帳，甚至曾痛批黨工薪資浮報高達340萬元，痛斥民眾黨「財政紀律蕩然無存」，如今她卻因助理費申報爭議遭檢調調查，形成強烈對比。陳怡君今在檢調人員陪同下步出辦公室時，僅簡短回應：「請大家相信我的清白，我一定全力配合調查。」

▲議員陳怡君辦公室今遭搜索，電腦主機等全遭扣押。（圖／記者黃宥寧攝）

目前，其餘7名被告與2名證人仍於市調處調詢，預計晚間將陸續移送士林地檢署接受複訊，檢調也將調閱相關帳務、人事資料及工作紀錄，持續釐清案情。