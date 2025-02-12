分析陳怡君難關不只司法還有派系　媒體人：很難不聯想到2026選舉

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市中山大同選區議員陳怡君今（12日）疑似因涉嫌詐領助理費，辦公室、服務處等處遭到檢調搜索。對此，媒體人樊啓明表示，爆發時間點很難不聯想到2026選舉，中山、大同選區是綠營重要票倉，當王世堅選上立委後，留下的議員空缺成了綠軍兵家必爭之地，新人老將背後都有人罩，反觀被正國會踢出來的陳怡君，處境最為險惡，陳怡君遇到的難關不只是司法，恐怕還有派系勢力。

士林地檢署肅貪專組今日指揮法務部調查局台北市調查處展開偵辦，上午兵分多路，對台北市中山、大同、信義、內湖及台中市等13處發動搜索，帶回陳怡君等7名被告，全案依《貪污治罪條例》利用職務詐領財物罪及《刑法》使公務員登載不實罪進行調查。

對此，樊啓明表示，民進黨北市中山大同市議員陳怡君被檢調搜索，只是這爆發的時間點很難不聯想到2026選舉。

樊啓明指出，中山、大同選區是綠營重要票倉，當王世堅選上立委之後，留下的議員空缺就成了綠軍兵家必爭之地，目前包括王世堅地方服務處主任賴俊翰就準備接棒，而跟王世堅有選舉恩怨的總統府副秘何志偉，他的助理「牛糞博士」朱政騏也躍躍欲試。

樊啓明再指，另外英系「焦糖陳嘉行」也在投石問路，新人面臨僧多粥少，再看看這選區老將，湧言會的顏若芳、賴清德介紹入黨的林亮君，兩人都有派系力量。

最後，樊啓明強調，新人老將背後都有人罩，反觀被正國會踢出來的陳怡君，孤鳥處境最為險惡，2026選前布局，陳怡君遇到這難關不只是司法，恐怕還有派系勢力。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼北市議員陳怡君。（圖／記者陳家祥攝）