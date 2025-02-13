【廣編】「煙燻風味」首度現蹤金門高粱九年老酒！特殊批次「天公酒」限量上市

▲黑松於獨有老酒熟成倉中，驚喜發現帶有天賜奇蹟煙燻香氣的特殊批次「58 金高千日醇－萬象煙燻風味」。

圖、文／黑松公司提供

50度以上金高總代理商黑松公司在其獨有老酒熟成倉中，發現了天賜的奇蹟「煙燻風味」，歷經九年時間陳化、老天賞臉才誕生的特殊批次酒款「58金高千日醇－萬象煙燻風味」，其所擁有前所未見、無法複製的「煙燻風味」，為金高三大傳奇風味再添第四味，亦成為繼「58金高千日醇－百味人蔘風味」後的天公酒2.0！「58金高千日醇－萬象煙燻風味」2月12日起於7-ELEVEN開放預購、全台各地酒類專賣店陸續開賣，建議售價890元（實際價格及庫存，依各通路為準）。

這批特殊的天選之酒「58金高千日醇－萬象煙燻風味」，匯聚了多種的煙燻風味層次，每一特殊批次在開瓶後所能感受到的煙燻香氣也隨之變幻，包含沉穩深邃的炭焙燻香、宛如置身火爐邊的柴燒暖香，或是迷人的鍋巴焦香等獨特煙燻味格，每次開瓶都能帶來截然不同的風味體驗。「58金高千日醇－萬象煙燻風味」搭配著酒釀及老麴香氣，未飲即能感受到酒體的濃厚；入口後，由千日醇九年以上老酒帶來的醇厚豐潤，再加上燻香與陳香、醬香建構出豐富層次，再讓圓潤酯感包裹舌腹收尾，與煙燻香建構出綿延尾韻。

「58金高千日醇－萬象煙燻風味」建議售價890元，2月12日起於7-ELEVEN開放預購、全台酒類專賣店陸續開賣（實際價格及庫存，依各通路為準）。特殊批次，限量上市，即刻入手品飲老天賞賜才有的的奇蹟高粱之味！欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB 粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans