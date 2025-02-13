台灣治安滿意度破9成！87%民眾反廢死　9成反對大麻合法化



▲中山大學13日公布2024年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度調查成果。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心、犯罪防治系針對2024年全年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查研究，調查期間從今年1月19日至1月底訪問全台1892位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為2.25%。並以多重反覆加權方式縮小母體差異，13日召開「113年全年度臺灣眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」調查結果發現：民眾對治安滿意度顯著提升、但對法官公正評價僅有45%、對政府打詐滿意度也僅有45%、反廢除死刑民眾達87%、更有9成民眾反對大麻合法化。

中正大學這份調查，有93.7%的民眾對於住家附近的治安感到滿意，這也是繼2018年治安滿意度破9成後，再度突破9成；調查中民眾對警察維護治安工作滿意程度提升6百分點，民眾對「警察維護治安工作」的滿意程度顯著上升，滿意度達88.86%，相比前期調查82.86%提高了6%。

這份民意調查對「社會安全網」措施滿意度達有66.7%，相比去年提高12.19%，對於政府強化社會安全網持正面評價， 但對「法官公正」正面評價僅有45.8%，雖比去年調查提高12.56%，司法改革或案件審理透明度提升所帶來的成效，創近十年來新高，但總體仍有54.2%民眾對法官公正感到不滿意，顯見台灣司法之公信力對民眾而言仍有進步空間。

另外民眾對政府緝毒滿意度達62.53%的民眾給予正面評價，相比去年50.58%提高11.93%。滿意度自 108年後持續下滑至五成，但今年回升至6成以上，顯示出反映政策執行的成效與執法力度得到民眾信任。

對於政府詐騙防制的滿意度有45.66%，相比去年調查37.62%提高8.04%。數據顯示民眾對政府打詐滿意程度從2019年後逐漸下滑至低點，2024年滿意度出現止跌回升的跡象，顯示出政府打詐力度升溫，逐漸挽回民眾的信心。

世界部分國家開放醫療、娛樂用大麻合法化，大麻除罪化議題在台灣引起廣泛討論。中山大學的民調顯示，67.41%民眾完全不贊成大麻合法化，22.31%民眾表示：基本不贊成大麻合法化，有配套措施願意考慮，但有89.72%民眾反對大麻合法化。數據反映出大多數台灣民眾對於大麻合法化的可能性抱持較為保守的態度。

該份民調中、66%民眾表示完全不贊成廢除死刑，數據達到十年內的新高「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」的比例占有21.96%，但有87.97%的民眾對於廢除死刑持否定態度，顯示多數台灣民眾對於維持現行死刑制度具堅定支持。民意多趨向「亂世用重典」，主張政府應嚴格執行以期遏制犯罪。

這次民調中，提到憲法法庭113年憲判字第八號判決死刑釋憲案，司法院憲法法庭12位大法官宣告「死刑部分合憲」定義限縮死刑適用範圍，墊高判處死刑門檻。53.63%的民眾理解與認同提高判死的條件，但有46%民眾對此裁決在公平性、執行細節或可能引發的司法不執行爭議仍有質疑。

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