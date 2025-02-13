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客刮中10萬　彩券行「只給4萬」罰停機！Cheap開罵台彩：太扯

▲▼台彩2025金蛇年2000元刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台彩金蛇年2000元刮刮樂示意照，非中獎刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北一名周姓女子指控，她初二到土城某間彩券行玩2000元刮刮樂，幸運刮中10萬元大獎，但店家掃碼後卻稱只中5萬元，扣完稅只給4萬元的離譜行為，台彩日前證實，經調查後，己給予這家爭議彩券行停機8日的處分。對此，Cheap忍不住開批，「停牌才對吧，停機還是可以賣刮刮樂阿，這家還績優名店欸！」

「#中10萬只給一半」，Cheap在粉專表示，針對該彩券行的行為，台彩說，店家有疏失，祭出停機7天的懲處。對此，Cheap直呼「#太扯了吧台彩」，「賣多久彩券了，最好是老闆會不知道，還太忙勒！詐欺、業務侵佔用一句話太忙、疏失帶過？」

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Cheap認為老闆的做法根本是詐騙，「想要A民眾的錢，沒被告刑事就不錯了，才停機7天？停牌才對吧」，因為停機，對方還是可以賣刮刮樂，「這家還績優名店欸！」文末指控，「台彩這是在鼓勵詐騙？跟一番賞詐騙沒兩樣，都不知道騙幾個了。」

貼文引發熱議，「這幾乎不可能發生，店家判斷中獎也不是人工辨識，他們也是掃QRcode帶入結果，你說你忙、疏失，明顯有問題」、「這麼扯的事情竟然只罰停機幾天而已」、「這個我有在脆上看到，店家還把中獎的刮刮樂貼門上，根本是刻意為之。」

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