高鐵228連假再增開4列車　周六開搶

▲228連假高鐵加開第二波加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

228和平紀念日3天連假將至，不少旅客打算返鄉和出遊，高鐵熱門時段幾乎快客滿，台灣高鐵公司今(13日)再宣布加開第二波加班車，預計增開4班並於周六開賣。此外，高鐵也針對2時段行駛北中區間車，並配置8節自由座加強疏運。

高鐵公司表示，經檢視和平紀念日疏運期間(2月27日到3月3日)旅客訂位狀況，將再加開4班次列車，包括南下3班、北上1班，再加開各車次將自本周六凌晨零時起開放購票。

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根據台灣高鐵統計，今年和平紀念日疏運期間，加計第二波加開4班次後，共加開79班次列車，其中南下43班、北上36班，加上正班車，總計5天提供871班次列車的旅運服務。

台灣高鐵表示，疏運期間針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括2月27日下午5時至6時之南下方向、3月2日下午2時至晚間9時之北上方向，提供行駛南港—台中、停靠沿途各站之區間列車，均配置8節自由座車廂，往返台中以北各站的旅客可多加利用。

高鐵也提醒，旅客除可預訂再加開車次外，也可多加利用疏運期間5班延後收班列車，包括南下2班、北上3班，最晚至凌晨0時30分抵達端點站，避開尖峰時段人潮。