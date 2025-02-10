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9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝「親民一幕」全場被暖哭

▲▼網友8年前搭乘高鐵，巧遇蔡總統。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲網友9年前搭乘高鐵，巧遇蔡總統。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者柯振中／綜合報導

我國前總統蔡英文卸任後，較少出現在鏡頭前，讓粉絲感到懷念。對此，一名男子分享，9年前發生強震以後，搭乘高鐵時巧遇蔡英文，當時雖然合照未果，不過蔡總統親民的一面，仍舊令他留下了深刻印象。

網友在臉書上分享，2016年2月8日上午8點多，他準備搭乘高鐵前往台南，由於自由座已無空位，於是他只好購買商務艙的車票。

不過，上車以後，網友發現前方出現身材高壯的黑衣人，且站在黑衣人身後的人，竟是總統蔡英文。當時蔡英文剛上任總統，且正值台南發生地震期間，因此網友判斷，蔡總統可能是準備前往災區，「令我驚訝的是，她的隨扈都撤出車廂外，只留下一位女隨扈在身邊，我想他們應該不想擾民吧。」

趁著高鐵還沒發車，網友詢問蔡總統，是否能夠留下合影，不過被總統身邊的女隨扈客氣拒絕了，而蔡總統也對他抱以微笑。對此，網友感到理解，「如果合影後我PO上網，酸民一定會說蔡英文是去勘災還是去做秀啊，所以我改說是否能和總統握手，小英立刻伸出手和我相握。」

▼蔡英文自從卸任以後，鮮少出現在鏡頭前。（資料照／記者林東良攝）

▲▼ 蔡英文題字贈匾台灣首廟天壇 。（圖／記者林東良攝）

等到高鐵抵達台南站，網友起身準備下車，當時蔡總統正好站在他身後，而他身前有3名隨扈、蔡總統的身後也有3名隨扈，讓他意外體驗了被6名隨扈保護下車的感覺。網友提到，他永遠記得，下車後他轉身向蔡總統說「加油」，對方也身手做出握拳的動作，並且回覆「加油」，隨後便消失在人群中。

網友最終表示，「小英總統，謝謝您真的做到了」，在蔡總統8年的帶領下，台灣走向國際舞台，讓更多國家看見台灣，「讓我們從一個國際孤兒變成有越來多的朋友，謝謝您一直守護著台灣，雖然您已卸任，但我會一直想念您，謝謝您。」

貼文在網路上發酵以後，有不少粉絲感動回應，「有小英總統的8年真棒」、「好喜歡小英總統」、「哇！你運氣真好，要這樣遇到總統真的不容易」、「確確實實是台灣的守護神，造福台灣人民很多，小英總統讚」、「謝謝很棒、很溫暖的分享！」

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