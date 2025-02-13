國防部、國防院高官施壓李文忠性平受害女性　火速調離現職

▲國防安全研究院執行長李文忠涉騷擾女性同仁，事件爆發後火速請辭獲准。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國防安全研究院執行長李文忠遭爆對女性同仁傳騷擾訊息，隨即請辭獲准；但又被爆出，在召開性平會前，國防院副執行長、國防部整評司處長，疑似向被害女性施壓，導致她情緒崩潰。對此，國防部12日晚間表示，涉及「施壓」，國防部已將該員調離主管職，靜待專案編組調查，將秉毋枉毋縱原則，依法適處。

據指出，國防部與總統府先前都有收到舉報李文忠的訊息，經查證後，李文忠也火速請辭獲准。不過，近來又有消息指稱，其實在李文忠請辭之前，國防院高層就有找「吹哨者」勸說，希望能保護李文忠。

不過，在事件爆發之後，在召開性平會前，國防院與軍方人士仍持續向該位女性受害者「溝通」，甚至要她搬離辦公室，導致她有情緒崩潰的狀況。

對此，國防部12日晚間表示，國防部與國防院立即展開調查，晚間國防部發出聲明表示，基於主管機關立場，日前已要求國防院就疑涉性平事件，依法採取適當措施，提供當事人應有保護。

國防部強調，有關院內人員「干預性平調查程序」等傳聞，國防部亦再要求國防院處理性騷擾調查應確實遵守客觀、公正、專業原則，保護當事人免於遭受任何不利對待；另外，有關整評司人員涉及「施壓」，國防部已將該員調離主管職，靜待專案編組調查，將秉毋枉毋縱原則，依法適處。至於國防院的副執行長，據指目前也已火速調離現職。