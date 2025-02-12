日男盜刷10張卡「爽住豪華飯店」！7個月睡54晚　現賺31萬

▲日本一名男子靠著盜刷他人信用卡，爽住高級飯店。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府警方12日逮捕了一名男子，他涉嫌竊取他人信用卡資訊，在住宿預訂網站上盜刷訂房。男子在7個月內使用相同手法在大阪市的多個旅館訂房，共計54個晚上，約145萬日幣（約新台幣31萬元），其中還包含1晚要價13萬日幣（約新台幣2.7萬元）的豪華飯店。

根據《產經新聞》報導，36歲嫌犯藤山浩至居無定所，自稱是系統工程師的自由工作者。訂房網站的營運公司2024年6月發現多筆交易異常，因此通報警察，警方獲報後展開調查，並鎖定藤山，經調查後將其逮捕。

他被逮後面對警方調查時卻聲稱，自己已經不記得了，拒絕承認犯行。然而根據調查顯示，藤山透過不當手段獲取至少10名受害者的信用卡資訊，並使用假名申請帳號，多次在訂房網站上預訂房間。

他自2024年5月至11月，總共在大阪市內的多家飯店入住54晚，累計房費約145萬日圓（約新台幣31萬元），他甚至還曾入住每晚價格超過13萬日圓（約新台幣2.7萬元）的高級飯店，警方正在進一步調查他的住宿紀錄與犯案手法。

根據警方目前已經掌握的證據，藤山2024年6月下旬，利用違法取得的信用卡資料，在訂房網站預訂大阪市浪速區的一家飯店。

事實上，藤山早在2024年11月就因持有毒品違反《毒品取締法》，被警方逮捕。當時警方在他身上搜出53台智慧型手機以及偽造的日本「My Number」個人識別卡，因此懷疑他可能涉及更大規模的詐騙行為。目前，警方正在追查他盜取他人信用卡資訊的管道。