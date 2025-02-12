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賣場10款「草莓季蛋糕麵包」限時開賣　超商粉紅零食6折起

▲▼賣場及超商推出草莓季粉嫩系甜點、零食。（圖／業者提供）

▲賣場及超商推出草莓季粉嫩系甜點、零食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

草莓控最近有福了！各大賣場、超商紛紛開賣期間限定草莓季商品，家樂福今年推出10款獨家草莓口味的麵包、蛋糕；OKmart也搶攻「粉紅色商機」，推出草莓、蜜桃、重乳奶茶等夢幻系飲品，最低6折起。

▲▼賣場及超商推出草莓季粉嫩系甜點、零食。（圖／業者提供）

▲家樂福今年推出10款獨家季節限定草莓烘焙品。（圖／業者提供）

●家樂福獨家「草莓烘焙」

家樂福今年推出10款獨家季節限定草莓烘焙品，包括每年銷售亮眼的「新鮮草莓千層蛋糕(285元/盒)」、「草莓寶盒(270元/盒)」，再次滿滿新鮮草莓，搭配鮮奶卡士達，清爽不甜膩，是舒壓療癒系選擇。

新品則有草莓＋藍莓的「雙莓巧心麵包」，口感有層次，售價65元。「草莓巴斯克乳酪蛋糕」以帶有焦香的巴斯克乳酪，擠上滑順的鮮奶卡士達，加上當季新鮮草莓，鮮甜而不膩，售價315元。

「草莓乳酪塔」香酥塔皮以草莓果醬夾層，搭配香濃綿密的乳酪餡，搭上當季新鮮草莓，2入售價160元。「草莓乳酪麵包」由世界麵包大師冠軍王鵬傑師傅特製推出，售價75元。另有草莓大福、草莓丹麥、草莓墨西哥等。

▲▼賣場及超商推出草莓季粉嫩系甜點、零食。（圖／業者提供）

▲OKmart推出「OK草莓熟透了」期間限定粉紅系商品，集結草莓、蜜桃、重乳奶茶等夢幻系飲料零食。
（圖／業者提供）

●OKmart 粉紅系零食

而OKmart 因應賞花、野餐、情人節，推出「OK草莓熟透了」主題活動，即日起至3月5日推出期間限定粉紅系商品，集結草莓、蜜桃、重乳奶茶等夢幻系飲料零食，全台門市同步優惠，最低6折起。

像是「日東紅茶皇家奶茶-草莓口味」首次登場，嚐鮮價32元，兩件59元，水蜜桃風味則享有第二件6折優惠。「光泉午后時光重乳草莓奶茶」與「福樂鲜攪草莓鮮奶茶」，更推出第二件10元、6折優惠，為春日帶來幸福感。 

甜點與糖果類也是粉紅控喜愛品項，「乖乖玉米脆果-草莓煉乳」、「森永嗨啾草莓軟糖」皆享有第二件6折。77草莓巧酥蛋糕乳加，更推出兩件30元的折扣，搭配盛香珍微笑河馬餅（草莓巧克力）任兩件8折，讓消費者一次收齊粉紅系零食。

2月20日至3月5日，OKmart 也推出「OK 春好出遊趣」活動，只要購買糖餅、飲品（不含酒精飲品、預購及團購商品），單筆滿100元並於 OKmart 官網登錄發票，即可參加抽獎，最大頭獎抽「日本雙人來回機票」，每張價值1.5萬元，共兩張，3名額。貳獎抽「Apple Watch SE 44mm（GPS + 行動網路版」2名，參獎抽「王品集團3,000元商品卡」3名。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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