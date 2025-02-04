全家推新飲品「草莓白巧可可」！情人節超狂「草莓花束」告白加分

▲全家草莓季集結超過百項新品，同時情人節加分的「草莓花束」開放預購。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

草莓季來臨，超商也紛紛推出檔期開跑！全家便利商店草莓季集結甜點、飲品、零食，超過100款新品，其中Let’s Café首度攜手南投世界金牌巧克力品牌「Cona’s妮娜巧克力」，聯名推出「草莓白巧可可」新品。另外，送禮超狂的「草莓花束」開放預購，情人節告白、增溫都能浪漫加分。

▲全家Let’s Café推出「草莓白巧可可」新飲品。（圖／業者提供）

●全家「草莓白巧可可」

全家Let’s Café首度攜手南投在地世界金牌巧克力品牌「Cona's妮娜巧克力」，嚴選南投香草莢、酸甜草莓果乾等頂級食材，由世界金牌巧克力師傅精心調製，製作成絲滑香濃的「Let’s Café草莓白巧可可」，售價65元（中杯熱飲／大杯冰飲），2月5日至3月4日會員嚐鮮價59元，3月31日前購買再加碼送妮娜巧克力官網50元優惠券。

▲全家草莓季minimore甜點、麵包。（圖／業者提供）

●草莓甜點、飲品

而全家自有品牌minimore甜點，更與台北最強法式千層酥甜點店「午冬5.TUNG」聯名，推出全新口袋千層酥「草莓乳酪千層夾心」，酥脆千層派皮伴隨濃郁草莓乳酪內餡，口感香濃滑順。其他還有「草莓雙餡起司塔」、「粉漾草莓鬆餅」、「美莓天使蛋糕」、「蜜藏草莓乳酪球」、「嬌滴滴雙莓可頌卷」等。

▲全家草莓季多款飲品。（圖／業者提供）

門市近百款草莓風味新品，涵蓋飲品、餅乾、零食及啤酒，打造粉色饗宴，首推FamiCollection「草莓甘露」，採用HPP冷高壓保鮮技術，保留鮮果自然風味；另有PABLO「蘋果草莓紅茶」、「草莓乳酸飲」、日東紅茶「皇家草莓奶茶」3款新品。

▲草莓季獨家啤酒。（圖／業者提供）

全家更獨家開賣與台虎精釀合作的FamiCollection「草莓吧啵調酒」，強調輕盈氣泡感伴隨酸甜草莓香氣；另有金色三麥草莓莓酒、冰結水果調酒甘王草莓風味等，多款草莓調酒新品，體驗成熟大人微醺感。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



●草莓獨家零食

全家更獨家開賣多款夢幻粉色系零食、餅乾，推薦日本全家Famimaru「草莓可可風味棉花糖」、「草莓焦糖風味玉米點心」、「乖乖苗栗美姬草莓玉米脆條」、「浪味先玫瑰鹽口味洋芋捲」，2月5日起至3月4日，購買指定商品，任選「第二件6折」。

▲草莓獨家零食，粉色包裝讓少女心噴發。（圖／業者提供）



更有山內甜王草莓風味瑞士捲、LOOK四種草莓風味可可，多款特色草莓季新品，讓人少女心大爆發；同時七七乳加、新貴派、森永牛奶糖等多款經典零食，同步推出限定草莓新口味獨家販售。

▲全家引進全台第一家草莓花束專賣店Le Berry，推出「白色戀愛草莓花束」開放預購。（圖／業者提供）

●草莓花束



情人節浪漫助攻，全家「FamiPort 型錄預購」推薦限定爆品，GA日青方好「日本進口頂級草莓花束」、「草莓小花籃」，嚴選空運來台的新鮮日本大草莓，每顆皆為3L/DX+秀級以上，果實飽滿，結合精緻花藝包裝，可說是送禮首選。

▲「草莓花束」視覺效果滿分。（圖／業者提供）

另有全台第一家草莓花束專賣店Le Berry，推出「白色戀愛草莓花束」，全束以24-30顆新鮮草莓澎湃組成，搭配滿天星點綴，不僅視覺效果滿分，更能和情人同享草莓酸甜滋味，在全家店舖FamiPort 機台預購下單，就可宅配送到家。

除此之外，全家FamiPort 型錄預購更有近40款限定草莓商品，網羅全台伴手禮名店及網路團購熱銷草莓甜點， 3月16日前預購下單，指定商品任選2件享95折。

▲7-11以「莓‧那麼簡單」為主題，集結50款草莓粉嫩商品。（圖／業者提供）

●7-11 草莓季50款商品

看準草莓季商機，7-ELEVEN以「莓‧那麼簡單」為主題，整合包含零食、糖果、常溫飲料、啤酒、IP聯名周邊、烘焙、甜點、冰品多種類別，推出超過50款粉嫩系商品，在草莓季專案架販售，2月5日起至3月4日期間，指定商品「任選2件8折、3件77折」，粉嫩包裝讓草莓控忍不住想全包。