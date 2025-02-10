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結束31年營業！家樂福桃園店宣布3／7熄燈　網錯愕：從小逛到大

▲▼家樂福桃園店31年結束營業，在地網友錯愕，紛紛表達不捨。（圖／翻攝自Facebook／家樂福桃園店Carrefour）

▲家樂福桃園店宣布將結束營業，不少網友錯愕不捨。（圖／翻攝自Facebook／家樂福桃園店Carrefour）

記者林育綾／綜合報導

家樂福桃園店營業31年，今（10日）突發公告，由於租約到期將營業至3月7日熄燈，網友也錯愕回應「天啊，我從小逛到大⋯」、「不敢相信」、「真捨不得⋯會想念你們的」。

家樂福桃園店今日在臉書公告，「感謝您一直以來對於家樂福桃園店的支持與愛護，因租約到期，我們將營業至114年3月7日(週五) 晚間11點。我們會由週邊其他分店（量販店：經國店、超市店：寶山店 跟 南竹店、及家樂福線上購物）持續提供優質服務，並保障您的顧客權益。」

貼文除了公告服務專線保留至3月31日，最後也感性表示「家樂福桃園店暨全體員工，再次感謝您31年來的支持與愛護，您的笑容、對工作人員服務的肯定，我們感恩在心，謝謝您一直以來的陪伴」。

▼家樂福桃園店發出公告，將於3月7日結束營業。（圖／翻攝自Facebook／家樂福桃園店Carrefour）

▲▼家樂福桃園店31年結束營業，在地網友錯愕，紛紛表達不捨。（圖／翻攝自Facebook／家樂福桃園店Carrefour）

公告一出，網友也紛紛哀號表示不捨，許多在地網友留言「我最愛來這間，不用人擠人，很好逛，沒想到居然要收了」、「真捨不得⋯好多小朋友參加活動的美好回憶！而且大家都好友善親切！謝謝您們的陪伴！會想您們的！」、「天啊⋯⋯我從小逛到大⋯⋯收起來很不習慣」、「怎麼會」、「不敢相信！過去都帶小孩在你們那邊參加活動，也留下很多快樂回憶」。

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