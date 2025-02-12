開工後第一彈！　伊甸輔具清潔巡迴為台南鄉親服務

▲伊甸基金會阿萬師輔具清潔工場，今年展開「輔具清一清」全台巡迴服務，12日來到台南路東里里民會館，為20台輪椅清潔、保養，讓使用者擁有安全又舒適的生活品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

伊甸基金會阿萬師輔具清潔工場，今年展開「輔具清一清」全台巡迴服務，安排每月一縣市，將服務帶到有需要的人身邊，繼桃園場後，12日迎來年後第一場，來到台南路東里里民會館，為20台輪椅清潔、保養，讓使用者擁有安全又舒適的生活品質。

伊甸基金會指出，截至去年底，台南市身心障礙人口數已超過10萬人大關，佔總人口之比例為六都之冠，其中肢體障礙者，占其3成，而根據衛福部2023年資料，在台南因疾病、意外及交通事故等原因，導致後天致障者近9成，比例高於全台平均。此外，面對超高齡社會來臨，除了照顧問題，如何讓他們在社區裡生活地安全、有尊嚴，亦是社會共同努力的目標。

「輔具清一清」全台巡迴服務，為20台輪椅高壓沖洗、蒸汽消毒、保養檢修，一關接一關，在工作人員的專業巧手下，輪椅、四角拐，轉眼間煥然一新。「我覺得有這個服務真的很好！」使用輪椅已經20多年的劉小姐，從未深度清潔過輪椅，直到去年初接受服務後，感到非常滿意，因此這次得知訊息後，馬上報名，希望日常使用的電動輪椅，也能清潔乾淨。

劉小姐說，平常生活起居多在輪椅上，所以像是椅墊、背墊，都很容易藏污納垢，或是卡毛髮，也因為身體無法隨心移動，平常只能稍作擦拭，跟專業團隊清潔後的觸感，完全不同。劉小姐非常感謝團隊的幫忙，直呼：「明年如果還有，我還要再報名！」。

伊甸基金會無障礙生活事業處高專連怡婷表示，正確的輔具使用，不僅能為身障朋友及長輩帶來自立、安全的生活，也是減緩照顧壓力的關鍵，而在推動輔具使用之餘，清潔保養的重要性同等重要，因此2017年，成立「阿萬師輔具清潔工場」，除了清潔服務，也積極推廣清潔觀念，盼讓民眾在輔具使用上更安全、更有保障。

連怡婷補充，其實輔具就像是汽機車一樣，需要定期保養，像是扶手破損、輪胎卡毛髮、生鏽等，許多小細節，若能即時處理，不僅能有效預防意外發生，乾淨的輔具，更能讓他們生活變得有自信，進而願意走出家門、參與社會。

伊甸輔具清一清目前全台巡迴中，目前已開放4月份高雄場的報名，每場次可服務20件，額滿為止。未來也將至基隆、台中，歡迎有需要的民眾鎖定「伊甸輔具清潔服務」臉書粉絲團，一起讓美好生活，從輔具清潔開始！