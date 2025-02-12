女童疑受虐臉上「黑青紅腫」保母瞎扯：毛巾壓到　家長崩潰

▲台南市北區1家補習班被爆料疑經營託幼，家長指控女童疑遭虐，臉部明顯瘀青受傷，家長向警方提告傷害，目前由警方會同市府社會局、教育局等相關單位介入調查偵辦中。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群爆料，指控台南市北區1家補習班疑經營託幼，家長指控女兒臉部明顯瘀青受傷，保母卻說「是被口水巾壓到」，家長向警方提告傷害，警方表示已受理，正會同市府社會局、教育局等相關單位介入調查偵辦中。

網友指控，他的女兒在台南北區1家補習班的大樓內，被一個保母虐待，2月4日那天早上大概8時45分左右送達保母那裡，下午大概4時30分左右去接，沒有證照的的保母把他的女兒抱下來，就跟網友說：「她的臉是被口水巾壓到的」，老闆娘卻是說趴睡在地墊上壓到的，但看小孩子的臉部明顯瘀青受傷，對方所言根本就是不可能的事情，目前已報案，老闆娘堅持跟警方說裡面監視器是沒有在錄影，但社工上星期突襲檢查時，他們跟社工說是即時影像，因目前網友手頭沒有證據，網友希望有人可以幫忙給證據、幫忙檢舉，並指稱這一家已經很多小孩在裡面被虐，社工也在收集資料。

網友強調：「補習班老闆娘跟沒有證照的保母一直不承認有虐童情事，2月4日晚上老闆娘還打給我還叫我不要去驗傷，要不然他們會完蛋，就差在我沒有錄音」。

▲台南市警五分局副分局長吳秉蒼指出，本案家屬發現孩童臉部有傷後，即驗傷提告，目前正偵辦中。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警五分局副分局長吳秉蒼指出，本案家屬發現孩童臉部有傷後，向台南市社會局反映，社會局、教育局於2月6日會同五分局至現場勘查，家屬於當晚先至市警四分局報案提告，案件隨即移交五分局接辦。五分局立即通知涉嫌人到案說明，並採集相關跡證積極偵辦，待全案釐清後，將依傷害罪嫌及違反兒少福權法送辦，行政究責部分另由市府主管機關依相關規定查處。

教育局指出，有關台南市某立案補習班疑似非法經營托嬰中心並虐童案，經查事發地並非立案補習班範圍，且對象為2歲以下嬰兒，屬疑似違法提供托嬰服務。教育局於接獲通報後立即會同社工前往稽查，該址1樓為立案補習班，但疑似於2樓設有未立案托嬰中心，未經核准提供托嬰服務，社會局已依權責進行裁處。

由於本案涉及補習班違反經營非補習班業務，教育局將依補習及進修教育法第25條規定處以停止招生處分3個月，並列入重點稽查對象。另負責人疑有違反兒少權法損害兒童權益情事，後續將提送短期補習班不適任人員認定委員會進行認定，情節重大最重終身不得擔任補習班教育人員。

社會局指出，2月6日會同教育局及警察局前往聯合稽查，瞭解事件發生情形，並於同日陪同家長至派出所報案。稽查過程發現，該立案補習班現場查獲2名未登記托育人員負責照顧幼童，社會局將依兒童及少年褔利及權益保障法第90條裁處新台幣6千元以上至3萬元以下罰鍰。

社會局目前已蒐集幼童傷勢資料，後續將轉請成大兒保醫療整合中心傷勢複判，如經確認為行為人不當對待所致，將依兒童及少年褔利及權益保障法裁處行為人6萬元以上60萬元以下罰鍰。後續社會局將持續關懷幼童及其家庭需求，並連結相關資源提供協助。