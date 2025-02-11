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你真的打掃乾淨了？家中3個衛生死角　每天都在摸卻容易忽略

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲即使每天打掃，仍可能有一些容易忽略的髒污死角。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

每天勤勞打掃家中環境，仍可能存在一些髒污死角，表面看似乾淨，實則暗藏不少污垢，像是經常觸摸的地方，更需要注意衛生。日本收納專家山岡さくら特別點名三個容易被忽略的居家重點，並分享實用的清潔小技巧，同時建議定期清掃。

一、遙控器
全家大小共同使用的遙控器，其實很容易藏污納垢，手垢和灰塵可能卡在按鍵縫隙中，若是輕微的髒污，只要快速乾擦即可清除，嚴重髒污的話，就需要徹底清潔。

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取出遙控器電池，先使用牙籤等工具清除縫隙污垢，再用沾濕的棉花棒，去除多餘水分後擦拭，接著將酒精噴在布上擦拭表面，除菌消毒，最後確實擦乾。要注意的是，水或酒精勿直接噴灑清潔，避免滲入遙控器內部造成損壞。

二、蓮蓬頭
你是否認為蓮蓬頭因為經常出水，所以很乾淨？其實不然，反而容易累積水垢和黴菌，噴嘴周圍和連接處也會堆積礦物質，進而影響水壓。不過頻繁拆卸清潔很麻煩，因此建議使用完畢後務必擦乾，並定期每月一次用檸檬酸水浸泡，再用舊牙刷刷洗噴嘴的髒污，就能維持蓮蓬頭的清潔。

三、門把
門把是全家每天都會反覆觸摸的地方之一，特別是廁所、玄關和客廳的門把，容易沾染手垢、油脂和灰塵，以及從外面帶回來的細菌。因為表面不容易看出髒污，使得清潔的優先順序往往較低，但若放著不管，可能會滋生細菌，尤其流感季節更需注意。金屬門把可以使用酒精噴霧或除菌濕巾定期擦拭；木製門把則是先濕擦再乾擦，既能有效清潔，又能避免損壞材質。

這些看似不起眼的地方，一不注意可能成為細菌滋生的溫床，對健康帶來隱憂，不妨重新檢視居家細節，並納入日常清潔習慣中，定期打掃，打造一個更乾淨舒適的生活環境。

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