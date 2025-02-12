藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

▲2024政府超徵5283億元，國民黨要求普發現金。（圖／王鴻薇提供）



記者杜冠霖／台北報導

財政部公佈最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數5283億。國民黨團今（12日）舉行記者會呼籲，政府應立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元。綠委許智傑質疑，過去普發現金，在野黨不是罵大撒錢嗎？這次總預算被大砍，超徵部份應該填補這次被砍掉的重要預算。綠委林俊憲則指出，國民黨一再提稅收超徵，感謝國民黨肯定民進黨政績，但政院如何運用應好好考量，不能像在野黨漫天喊價，若財政允許發給人民沒有問題。

許智傑表示，過去普發現金在野黨說大撒錢、主張放在補助電費國民黨也有意見，發五倍券國民黨也罵，民進黨怎麼做國民黨都有意見，這次總預算被大砍，超徵部份應該填補這次被砍掉的重要預算，避免因為藍白不理性刪預算，影響國家的運作。

林俊憲指出，國家稅收超徵，這不是政府佔人民便宜，而是因為經濟成績好，國民黨一再提稅收超徵，感謝國民黨肯定民進黨政績，馬英九執政期間不僅沒有超收、連八年都是短收、任內舉債一兆多，稅金根本徵不到預算，民進黨時代超收都來自經濟成績好，像營業稅、股市交易稅。

這些錢如何運用？林俊憲認為，行政院要通盤考量，是否可以廣發民眾？財政是否允許？還是應該優先弭補政府負債，如各項年金等等，現在有錢不能全部花掉，如何運用應好好考量，不能像在野黨漫天喊價、討好選民，在野黨不用負責任、發越多越好，但政府應該通盤考量，若財政允許，發給人民自然沒有問題。

