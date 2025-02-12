還錢於民！促普發現金1萬元　朱立倫：只佔政府超徵稅收的4成

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

財政部日前公布去（113）年全國稅收實徵淨額達3兆7619億元，超出預算數、即俗稱「超徵」5283億元，創下歷史新高。國民黨團今（12日）主張，不論從財政紀律的角度，或是全民共享經濟成果的方向，要求政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。國民黨主席朱立倫下午主持中常會時強調，每人發放1萬元，全部金額只佔政府超收的4成，比例真的很少，他並強調希望未來每年政府超收稅額都可以部分全民共享，還稅於民。

朱立倫說，去年度政府超收5283億的稅收，這些全部都是從民眾的口袋裡多拿來的錢，國民黨團希望部分還稅於民，達到全民共享超收稅收的成果，每人發放1萬元，全部金額只佔政府超收的4成，比例真的很少。

此外，有關中央政府總預算案問題，朱立倫指出，每一個人都知道今年立法院通過史上金額最高的2兆9300億總預算，如果民進黨還覺得這些預算不好用、不夠用，應該先努力把事情做好，然後到立法院檢討，如果仍有不足，再提追加預算，先好好用這2兆9300億預算，照福全民，如果政務推動仍有不足，再來追加預算，他相信朝野都會理性討論，造福全民。

朱立倫強調，如果連立法院通過的總預算都還沒有開始用，政府就要創造預算嚴重不足的假象，他相信全民都無法接受。

此外，朱立倫也指出，國民黨關切國際局勢變化，因此這幾天包括國民黨副主席夏立言、國際事務部主任黃介正、國民黨立委陳永康等人將代表國民黨前往美國華府與美國新政府、智庫進行溝通討論，相信對於台美關係以及國民黨推動重要國安政策，會有正面的幫助。