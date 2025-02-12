藍喊遏止幽靈連署　綠揭罷免案史：別以為大聲就能掩蓋造假亂源

▲立法院長韓國瑜宣布選罷法覆議案表決結果。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院針對選罷法連署門檻加嚴提出覆議案，昨遭到藍白聯手否決。藍委喊話要遏止造假連署。但昨藍營罷免蘇巧慧被踢爆抄名冊、過去四大公投也有幽靈連署狀況。民進黨今（12日）表示，最愛造假的就是國民黨，藍營連署罷免案錯假率居高不下，過去像是黃捷案27%、林昶佐案29%、陳致中案46%、高閔琳案49%，還出現造假偽簽的「國民黨黨員名冊」，提醒國民黨，不要以為嘴上喊的大聲，就能掩蓋自己是造假亂源的事實。

立法院今針對選罷法連署加嚴覆議案進行表決，表決結果出爐，領票人數111人，在藍綠兩黨票票入匭情況下，51票贊成、60票反對，在野黨以人數優勢成功否決行政院覆議案，這也是此屆國會第三度否決政院覆議案，另外，2白委林憶君、黃珊珊缺席未投票，兩人目前都還在國外。

民進黨表示，提高罷免門檻的是國民黨，連署造假的也是國民黨，國民黨以防止罷免連署造假爲藉口，強硬修惡選罷法提高連署門檻。國民黨立委吳宗憲還在立法院院會代表黨團發言，嚴厲譴責「連署造假」不但違反個資法，更可能背上偽造文書罪、賄賂罪等刑責。

民進黨指出，回顧過往的罷免案例，就會發現：最愛造假的其實是國民黨：第一、國民黨罷免蘇巧慧案，出現造假偽簽的「國民黨黨員名冊」，慘遭揭發。第二、近年國民黨發起的罷免案，連署錯假率居高不下：黃捷案27%、林昶佐案29%、陳致中案46%、高閔琳案49%。

民進黨又說，罷免林俊憲、王定宇案，選區內明明未見連署攤位，卻突然被中選會告知送件，旋即又被退件，這樣連署書哪來的？看完以上三點，想問問大家有何感想？

民進黨質疑，請問國民黨「誰才是選舉罷免最大的障礙？」、「誰才是最不尊重公民權益的政黨？」要提醒國民黨，不要以為嘴上喊的大聲，就能掩蓋自己是造假亂源的事實。更不要因為自己習慣造假，就把別人都當成一樣，於是推動《選罷法》修惡來打臉自己和藐視公民。誠實面對民意，對國民黨來說有那麼難嗎？