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北監花燈今年再奪9獎　盼：點亮受刑人復歸社會之光

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

政治中心／台北報導

今年台北監獄花燈班參展再獲佳績，共計11座作品報名參加地方性2025台北燈節及全國性2025台灣燈會，分別榮獲台北燈節「大型主題燈座類—社會大專組」優等、台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」特優、優等、及佳作等共計9獎項。

北監表示，這次獲得台北燈節優等的作品「蛇髮魔女美杜莎魅惑天下」，發想於希臘神話中，蛇髮魔女魅惑動人之石像，美人魚柔美婉約，接觸愛人化作泡沫，就像勇敢追夢人前仆後繼追尋理想，繁華市景卻如美人魚與美杜莎幻變無常，合奏出令人抱憾、扣人心弦的淒美故事，且作品採用玻璃膠複合同芯塑型工法模造人面，為傳統花燈增添新科元素，剛中帶柔，煥發燈藝新生命。

▼2025年北監花燈班「蛇髮魔女美杜莎魅惑天下」作品，獲得台北燈節優等獎。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

北監指出，另外在台灣燈會獲得特優的作品「自在．悠游」，是有感於全球暖化、氣候變遷，海洋保護工作迫在眉睫，俾能留給後代子孫永續發展的居住環境，此作品結合「禪繞」文化元素，復刻海底世界的瑰麗與神奇，讚嘆大自然的鬼斧神工，在大家欣賞炫麗花燈的同時，看見燈藝傳承與「禪繞」塑形的「美」，更應深思環境的「危」切莫造成喚不回的「悔」。

▼2025年北監花燈班受刑人作品「自在．悠游」，獲得台灣燈會特優獎。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▼2025年北監花燈班受刑人作品「禪繞．自由」，獲得台灣燈會特優獎。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

北監也透露，花燈班受刑人得知獲獎時激動地說：「花燈班是一個團隊，我們從中學習人際合作及向心力，知曉花燈必須大夥齊心協力，才能及時製作完成，這次使用創新設計，『禪繞』繪畫繃布技巧，嘗試挑戰自我極限，讓每一年、每一更加精進；台北監獄推廣家庭支持結合才藝訓練，除讓我們培養一技之長增加自信外，也讓家人看見性格不只變得沉靜穩重，也會聽取並接受他人意見，懂得檢討過往、自我省思，擁有重啟人生的動力。感謝台北監獄長官、老師們用心指導與教誨，給予我們受刑人參與燈會盛事的機會。」

▼2025年北監花燈班受刑人得獎作品「青白蛇之戀」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

花燈班指導教師說，現在年輕一輩都沒人想學傳統花燈，反而是這些關在監獄的學生，在有限自由及資源下認真、勤勞地學習，得ｚ特勤的態度，相信一定可以幫助他們出獄後重新做人，也誠摯希望出獄後，他們能青出於藍而勝於藍，將台灣傳統花燈技藝傳承下去。

為落實法務部傳承工藝於監所的政策，北監接受交通部觀光署委託，開辦花燈教學研習課程，北監花燈曾獲得111年台北燈節特優、112年台灣燈會優等及甲等、113表示燈節特優及台灣燈會特優、優等。今年再度參與2025燈會盛事，一舉拿下台北燈節社會大專組優等1座、台灣燈會機關團體組特優1座、優等1座及佳作6座，共計9座各級獎項，北監表示，期望獲獎殊榮能讓社會大眾看見矯正機關教化成果，同時也能點亮受刑人復歸社會的希望之光。

▼北監花燈班老師指導與受刑人實作的授課情況。（圖／法務部矯正署台北監獄提供，下同）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼2025年北監花燈班受刑人作品參展獲佳績，大舉斬獲9獎項。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

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