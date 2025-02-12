汪道涵之子赴台弔唁辜嚴倬雲：兩岸是一家人「多走動、常來往」

▲辜嚴倬雲（中間）見證「辜汪會談」「辜汪會晤」，如今畫面三人已成為永遠的歷史鏡頭。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲於4日辭世。陸委會昨證實，基於尊重家屬意願，已會同內政部移民署及海基會，專案同意前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，及上海台辦副主任王立新等共5人於11日來台弔唁。大陸官媒《新華社》昨深夜報導稱，汪致重本次以個人名義弔唁辜嚴倬雲，接受訪問時表示，「兩岸同胞是一家人」，只要多走動、常來往，就會產生更多跨越海峽的好朋友。

《新華社》昨11日深夜報導指出，當晚返滬後，汪致重受訪表示，汪辜兩位老人因為共同推動祖國統一而成為莫逆之交，兩家人由此常來常往、情誼深厚。「此次前往台北悼念辜媽媽，寄託哀思，再次感受到兩家人之間的濃厚親情。」

辜嚴倬雲生於福建福州，祖父為嚴復先生。1946年輾轉赴台，1949年與辜振甫結為連理。辜嚴倬雲致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加「汪辜會談」「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。她堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流，曾多次到訪大陸。

▲ 辜嚴倬雲穿著藍碎花旗袍見證「辜汪會晤」「辜汪會談」 。（圖／翻攝新華網）

辜嚴倬雲4日在台辭世，享壽105歲。汪致重說，「隨著辜老夫人的離世，當年親歷『汪辜會談』的兩對老人都已作古。作為家人晚輩，我們永遠思念他們；作為中華兒女，我們銘記他們為推動兩岸關係發展作出的重要貢獻。」

1992年以來，以「九二共識」為基礎，以「汪辜會談」為開端，兩岸兩會舉行一系列協商談判，相繼簽署27項協議，達成諸多共識，兩岸同胞共享其利、同受其惠。

「今天在台北，辜老的家人邀請我參觀了台泥集團大樓的14樓。這是『汪辜會晤』後，辜老先生為迎接我父親赴台參訪而準備的接待、會談場所。」汪致重說，但由於「台獨」勢力拋出「兩國論」導致台海局勢變化，汪道涵先生未能成行。「沒想到14樓的裝潢擺設一直未曾改動，彷彿還在等待兩位老人暢敘友情、共話和平。」

汪致重表示，「兩岸同胞是一家人。」只要多走動、常來往，就會產生更多跨越海峽的好朋友，會有更多像汪辜兩家這樣親密無間的情誼。

▲汪致重於2013年4月29日專程從上海來台參加「辜汪會談20週年紀念茶會」。（圖／翻攝 中新網）

回顧歷史，由海基會主辦的「辜汪會談20週年紀念茶會」於於2013年4月29日在台北舉行。海協會前會長汪道涵之子汪致重伉儷、海基會前董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲及子女受邀出席，這也是辜汪兩家人難得在台北聚首。此前，汪致重也曾多次來台與各界人士交流。

當時汪致重接受媒體頓指出，當年父親汪道涵與辜振甫先生都對兩岸未來有理想、有信念、也有勇氣，這些共通點使他們一見如故。兩人一心為兩岸人民謀福祉，對歷史、民族承擔盡可能多的責任，這是兩人初見就靈犀相通的原因。兩人作為作為先行者，面對的環境複雜艱險，壓力也非常人所能想象，但當年兩人都有理想和信念，也有勇氣，這值得兩岸後代認真學習。

汪致重還指出，20年後，兩岸到了偉大的變革時代，應該以更加宏大的格局、心胸，來對待亞洲與世界的變化。「兄弟同心，共謀發展，一定能構建一個美好的中華大家庭。」