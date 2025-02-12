錫蘭2.3hrs長片揭心靈課真相！她劃重點：邪教慣用「6手法」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber錫蘭日前發布長片「你的心靈不需要課程」，深入解析心靈成長課程（LGATs），片長長達2.3小時，但3天就有近兩百萬觀看。知識型YouTuber阿淇博士看完後，就幫錫蘭影片畫重點，「若有人利用截圖的六點來推銷你任何東西／勒索人際感情，記得這些都是邪教的慣用手法喔！」

阿淇博士在粉專大讚錫蘭，畢竟2.3小時的影片，3天就有近兩百萬觀看。她認為影片內容實力之堅強，根本是一篇paper。其實前10分鐘就很精彩，很推薦大家看看，「簡單說，有鑒於近期不少網紅推廣『LGAT心靈課程』，錫蘭引用大量研究，說明這些課程有害無益，可能引發心靈疾病，且有邪教的脈絡軌跡。」

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阿淇博士指出，即使有人可能真的覺得課程有助益，「但利用保密 + 拉下線的傳銷方式，加上無執照，無疑是不道德的。」至於課程結束後的「人生改觀、充滿活力」也許只是bipolar（雙向情緒障礙症）中的躁期而已。

最後她PO出截圖，「若有人利用截圖的六點來推銷你任何東西／勒索人際感情，記得這些都是邪教的慣用手法喔！」截圖是「Dr. Margaret Singer - 思想改造的六個條件」，六點如下：

1.保持成員對事情會如何發展的「無知」

2.「控制」成員的時間和環境

3.系統性地建立一種「無力感」

4.「打擊」成員的舊行為和態度

5.「注入」新的行為和態度

6.用閉合邏輯來「阻斷」批評和獨立思考