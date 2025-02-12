韓國瑜喊話別提總預算「覆議」　王鴻薇嘆：行政院根本不稀罕

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長到總統府會商國政，立法院長韓國瑜會後表示，盼行政院不要針對「中央政府總預算案」提出覆議，並以協商追加減預算方式解決，行政院則回應仍將提出覆議。國民黨立委王鴻薇今（12日）受訪直言，韓國瑜的善意在行政院眼裡好像不稀罕，又說要覆議，或竟要求總預算送出前要召集協商，這些都是強人所難。

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜前天呼籲行政院勿對中央政府總預算案提覆議，改採追加減預算解套，行政院長卓榮泰雖表態要提覆議，但也傳訊表達期盼韓能召集朝野協商討論解方，若有需要他願參與。

據指出，若改採追加減，卓榮泰憂心，預算追加減程序有相關法規限制，未來是否能依法透過追加減預算程序補救，也可能被否決，因此，他在總統召集五院會商後，傳訊告知韓國瑜，盼在總預算案送出前密集聯繫，並召集朝野協商討論妥適方案，若有需要，也願親自參與協商。

王鴻薇感嘆，韓國瑜已經遞出橄欖枝，也提出善意的解決方案，希望行政院對總預算不要覆議，如果其他四院覺得真的有窒礙難行的地方，趕快提出追加減預算或是提出報告才可以做解凍，立法院、韓國瑜才可以幫忙安排，但很可惜，韓國瑜的善意在行政院眼裡好像不稀罕一樣。

王鴻薇說，行政院非常快速的說要提出覆議，不然就是很無理的要求，竟要求總預算送出前要召集協商，這些都是強人所難，韓國瑜已經已經釋出善意，但行政院只想製造問題，不想解決問題。