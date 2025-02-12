　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜喊話別提總預算「覆議」　王鴻薇嘆：行政院根本不稀罕

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長到總統府會商國政，立法院長韓國瑜會後表示，盼行政院不要針對「中央政府總預算案」提出覆議，並以協商追加減預算方式解決，行政院則回應仍將提出覆議。國民黨立委王鴻薇今（12日）受訪直言，韓國瑜的善意在行政院眼裡好像不稀罕，又說要覆議，或竟要求總預算送出前要召集協商，這些都是強人所難。

▲▼國民黨團召開 稅收超徵創新高 還錢於民發現金 記者會 王鴻薇 羅智強 張智倫 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜前天呼籲行政院勿對中央政府總預算案提覆議，改採追加減預算解套，行政院長卓榮泰雖表態要提覆議，但也傳訊表達期盼韓能召集朝野協商討論解方，若有需要他願參與。

據指出，若改採追加減，卓榮泰憂心，預算追加減程序有相關法規限制，未來是否能依法透過追加減預算程序補救，也可能被否決，因此，他在總統召集五院會商後，傳訊告知韓國瑜，盼在總預算案送出前密集聯繫，並召集朝野協商討論妥適方案，若有需要，也願親自參與協商。

王鴻薇感嘆，韓國瑜已經遞出橄欖枝，也提出善意的解決方案，希望行政院對總預算不要覆議，如果其他四院覺得真的有窒礙難行的地方，趕快提出追加減預算或是提出報告才可以做解凍，立法院、韓國瑜才可以幫忙安排，但很可惜，韓國瑜的善意在行政院眼裡好像不稀罕一樣。

王鴻薇說，行政院非常快速的說要提出覆議，不然就是很無理的要求，竟要求總預算送出前要召集協商，這些都是強人所難，韓國瑜已經已經釋出善意，但行政院只想製造問題，不想解決問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
淫廟公性侵少女姊妹花！當妹面前侵犯姊
快訊／每人普發1萬元？　財部：依法要優先減債
李宗瑞又得獎！　「讓家人看見改變與自省」
快訊／鹿港3人一氧化碳中毒！男口吐白沫昏迷　2歲女童送醫
快訊／陳怡君疑涉貪　檢帶回10人調查
快訊／檢調搜索帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白
刮中2000萬霸氣「留言送1千」！　律師揭貓膩：恐成詐團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

讚賴韓五院會商態度正確　游盈隆點僵局主因：必須十萬火急去收拾

快訊／檢調搜2個小時帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白

批民進黨煽動社會對立搞罷免　國民黨示警：全台將燒超過12億

預言藍白大罷免「有破口就全滅」　黃揚明曝停止朝野恩怨解方

慶佳節！蔡英文下廚煮「貓掌元宵」　笑喊：外面沒得買、只有我家有

選罷法適用舊法不利「大罷免潮」？　張智倫：藍委都準備好了

罷免戰港湖雙姝同台零互動　蔣萬安樂幫李彥秀補血

同台李彥秀「眼神交流」　高嘉瑜籲：好好面對、誠實交代

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

讚賴韓五院會商態度正確　游盈隆點僵局主因：必須十萬火急去收拾

快訊／檢調搜2個小時帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白

批民進黨煽動社會對立搞罷免　國民黨示警：全台將燒超過12億

預言藍白大罷免「有破口就全滅」　黃揚明曝停止朝野恩怨解方

慶佳節！蔡英文下廚煮「貓掌元宵」　笑喊：外面沒得買、只有我家有

選罷法適用舊法不利「大罷免潮」？　張智倫：藍委都準備好了

罷免戰港湖雙姝同台零互動　蔣萬安樂幫李彥秀補血

同台李彥秀「眼神交流」　高嘉瑜籲：好好面對、誠實交代

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

奧迪「Q4 e-tron入門版」登陸北美！親民售價台灣有望導入

李威捲精舍殺人案「失聯中」過年沒回家團聚　李易認了已見過嫂子

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

丹麥情報機構警告　俄羅斯5年內恐對歐洲發動大規模戰爭

不滿川普欲奪格陵蘭！　20萬丹麥人連署：讓我們「買下加州」吧

夫妻Telegram「彩虹符號」販毒　警扮買家超商逮人抄出10包

獨行俠狠甩唐西奇後惡運不斷？　戴維斯倒下後加福德也得休2周

藍委拋超徵5283億每人發1萬　財部：依法要優先減債

月領4萬「上班狂滑手機」只有1小時認真做事　想離職！網勸先做1事

政治熱門新聞

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

快訊／檢調搜2個小時帶走一箱資料　陳怡君喊：請大家相信我清白

民進黨又爆性騷！女黨工被威脅自願離職

卸任後首次接陳其邁電話！蔡英文曝原因

分析／大罷免不該是賴清德首選　他已明示「僵局解方」等藍營上車

控陸製啤酒用我國國旗　綠委質疑誤導

鏡民調／大罷免勢不可擋？若成案73.8%民眾會去投　藍支持者意願低

川普上任後首次！　國防部證實：2美軍艦由北向南駛經台海

藍白亂刪預算竟還要求不提覆議案　北市議員批荒唐

鏡民調／賴清德施政滿意度維持過半　國民黨支持度跌破兩成

立法院否決選罷法覆議案　議員憂：台灣民主大走回頭路

砍預算阻礙高雄分屍案調查？　藍打臉了

預言藍白大罷免「有破口就全滅」　黃揚明曝停止朝野恩怨解方

更多熱門

相關新聞

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

財政部公佈最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年稅收3兆7619億元、高出預算數5283億。國民黨團今（12日）舉行記者會呼籲，政府應立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元。民進黨團回應，事實查核中心早就針對網傳政府超徵五千多億訊息打假，這還包含地方政府稅收，相關金額還要經過決算也有法定用途，包含，健康福利捐、長照基金、住宅基金等，過去普發六千是疫情後百工百業振興，而不是有餘裕都拿來發，動輒普發現金說拚民生，這只是廉價討好跟民粹而已。

鏡民調／大罷免勢不可擋？若成案73.8%民眾會去投　藍支持者意願低

鏡民調／大罷免勢不可擋？若成案73.8%民眾會去投　藍支持者意願低

2白委未投票　昌嗆綠見縫插針

2白委未投票　昌嗆綠見縫插針

鏡民調／賴清德施政滿意度維持過半　國民黨支持度跌破兩成

鏡民調／賴清德施政滿意度維持過半　國民黨支持度跌破兩成

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

關鍵字：

國民黨王鴻薇韓國瑜行政院卓榮泰總預算覆議

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面