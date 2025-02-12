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10元喝特濃美式、拿鐵！泡麵零食「買1送1」　超商省錢優惠一次看

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家咖啡加10元就多一杯。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

過年發紅包大失血，開工後超商持續推出省錢小確幸！全家便利商店今（12日）起至16日推出會員限定優惠，特濃美式、特濃拿鐵「加10元就多一杯」，指定泡麵、零食買1送1。萊爾富也有多項商品買1送1，更有民生用品可趁便宜囤。

★全家

全家2月12日至2月16日推出會員限定優惠，包括霜淇淋、特濃美式、特濃拿鐵「加10元就多一件」，辛拉麵、維士比馬力夯能量飲料、HERSHEY'S好時金磚杏仁黑巧克力等「買1送1」。家庭冰箱常備的鮮乳，也有牧場直送4.0鮮乳兩件只要159元（原價110元）。女性用品蘇菲超熟睡28cm衛生棉原價一包99元，特價3件139元。

▼全家2月12日至2月16日優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

除此之外，全家再度攜手「沈早俱樂部」推出3款人氣三明治，包括「海鹽花生可可三明治」、「草莓奶油三明治」、「蛋蛋嘉年華三明治」，每款皆融入創新口味，搭配指定飲品皆享59元餐促優惠。另有其他組合早餐優惠，價格49元、59元、69元、79元都有。

▲全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，早餐只要銅板價。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富2月12日至2月16日推出「限時殺」優惠，蘇打餅、77乳加濃巧酥、焙茶歐蕾、紅烏龍茶等「買1送1」，同時也有日用衛生棉3件105元。

▼萊爾富2月12日至2月16日推出「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

萊爾富Hi café近來也聯名「Kenji健司x辻利茶舗」，推出3款期間限定新品，包含辻利抹茶歐蕾、辻利抹茶珍珠歐蕾、抹茶拿鐵咖啡，即日起至3月4日嚐鮮價59元，最多可省21元。

▲萊爾富Hi café聯名「Kenji健司x辻利茶舗」，推出3款期間限定新品。（圖／業者提供）

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