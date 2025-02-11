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店員幫叫車「乘客卻不見了」　結局暖炸！全場讚爆：都給100分

▲店員幫叫車「乘客卻不見了」　結局暖炸！（圖／原PO授權引用）

▲店員和司機都好暖心。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名運將日前接到系統叫車的訂單，結果抵達後只見到超商店員，接著滿是歉意地對他說，她是幫客人叫車的，但對方已不見蹤影；沒想到，面對尷尬的情況，兩人互相體諒、都不希望對方吃虧，超暖結局感動大票網友，洗版大讚「兩個善良的心碰在一起，絕對會帶來好運，加油」、「這樣人跟人互相尊重體諒的社會，才是台灣人需要的」。

運將深夜在臉書社團「Happy運將，運轉手人生」發文提到，那天小七店員幫客人叫車，然而當他抵達時，卻不見乘客身影，只有店員語帶歉意地說，「不好意思，我幫客人叫車，但是客人不見了。」

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聞言，原PO不禁在心裡苦笑道，「系統叫車被放鳥算是司空見慣了，但看到店員站在外面等司機還是第一次。她又接著說，『大哥你要多少出車費，我補給你。』看她手上拿著錢包非常真誠的樣子，害我有點感動。」

▲▼計程車。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

眼看店員態度誠懇，但同時自己的確白跑一趟，於是運將笑著說，「椅背這裡有個臉書粉絲專頁的二維碼，幫大哥按讚加追蹤就好了。」最後，他也直言，能體恤司機的人實屬難得，況且店員也很辛苦，怎麼捨得跟她收錢啦

文章感動大票網友，紛紛回應「願文中的司機與店員都一生平安」、「兩位都是好心人」、「二位都是好心人，能換位思考，替他人著想，給100分」、「讚，服務業不為難服務業」、「你們都很棒，善良的人，會有好運的」、「店員好善良，司機大哥也是，好人有好報」、「你們都很棒」。

另外，不少同行也有感而發，直言「真的...今天就遇到到了，電話還是空號」、「放鳥的人很多，大多都是叫的車來之前就攔到了，然後代叫的一問三不知」、「前一個小時才被超商叫車的放鳥」、「代叫有極高機率會放鳥」。

►本文由原PO授權引用。

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