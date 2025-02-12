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大陸 大陸焦點 特派現場

上海迎接哈利波特樂園！　2027年開業

▲▼日本東京哈利波特影城。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京哈利波特影城。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

哈利波特的魔法世界確定落戶上海錦江樂園。今天，錦江國際集團宣布與華納兄弟探索集團全球體驗事業部簽署合資框架協議，共同開發華納兄弟（上海）製片廠之旅—哈利波特的誕生，預計於2027年開業。

《上觀新聞》報導，該項目預計於2027年開門迎客，這也是哈利波特製片廠之旅在中國首次落地。目前，合資協議與項目啟動仍處於監管審批階段。

哈利波特製片廠之旅（上海）預計佔地面積5萬3000平方公尺，規劃室內區域及外場區域，將帶領遊客體驗電影幕後探秘。

遊客不僅能探索由哈利波特電影創作者們精心刻畫的標誌性場景，觀賞電影中使用的原汁原味的服裝與道具，還可通過新奇有趣的互動裝置體驗電影中的場景，參觀全程約需半天時間。

▲▼上海錦江樂園。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲上海錦江樂園改造前原貌。（圖／翻攝自上觀新聞）

報導指，哈利波特製片廠之旅（上海）是中國第一個、全球第三個同類項目。此前，英國倫敦和日本東京已建成開放的兩大哈利波特製片廠之旅項目。

作為上海第一家大型專業遊樂園，營運40年的錦江樂園的設施設備已無法滿足市場的新需求。今年1月26日，錦江樂園暫停開放，預計將於2027年完成升級改造工作並重新迎客。

此次上海錦江樂園的改造升級，涵蓋哈利波特製片廠之旅（上海）的開發、配套的景觀公園建設以及摩天輪的更新重建，在引入國際知名IP的同時將增加錦江樂園的品牌價值。

對於哈利波特製片廠之旅（上海）落戶，中國主題公園研究院院長林煥傑認為，這不僅將滿足中國「哈迷」近距離體驗魔法世界的願望，把更多相關消費留在中國，也有望吸引來自韓國、東南亞地區的遊客來滬打卡消費，進一步促進入境遊市場的發展。

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