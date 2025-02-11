遺物堆挖到《哈利波特》第一集初版首刷　全球僅500本…價值驚人

▲暢銷小說《哈利波特》系列第一集初版首刷全球只有500本，近日其中一本被拿出來拍賣，價值有2.1萬英鎊（約新台幣85.5萬元）。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

古語有云「書中自有黃金屋」，英國一名拍賣行老闆接受委託，替一名過世不久的男子整理遺物，意外發現有一本由JK羅琳（JK Rowling）著作的暢銷小說《哈利波特》系列第一集初版首刷，全球只有500本，連擁有者家人都不知情，當時標價為2英鎊（約新台幣81元），最近老闆幫委託人以2.1萬英鎊（約新台幣85.5萬元）賣出。

根據外媒《英國廣播公司》（BBC）報導，來自英國德文郡的男子皮爾斯（Daniel Pearce）在當地經營拍賣行，在上個月接受委託，替一名已故男子整理遺物堆，他說明是一堆原本要丟掉的物品，過程中他意外找到一本暢銷小說《哈利波特》；皮爾斯仔細看，發現這本《哈利波特》是全系列的第一集《哈利波特：神秘的魔法石》，而且還是最稀有的初版首刷，全世界只有500本。

皮爾斯說明，《哈利波特：神秘的魔法石》當年初版首刷只有500本，其中300本還是發給公共圖書館，正常來說只有200本在市面流通。不過皮爾斯檢查小說後，確認擁有者的這本是當年發給公共圖書館的300本之一，分析應該是被圖書館下架轉賣，通常書況不會太好，但擁有者這一本保存不錯。

在找到小說後，皮爾斯也與委託人確認過，他們完全沒想到家裡會有如此珍貴的東西，只說這本書已經放在書架上20年；皮爾斯翻閱小說，第一頁還有用鉛筆寫上標價2英鎊（約新台幣81元），他猜測是圖書館當時賣出書本的價格。皮爾斯也分享自己如何發現是初版首刷，因為書名中的魔法石用原文直譯是「賢者之石」（Philosopher's Stone），而初版首刷的書背上，「Philosopher」少了一個字母「0」。

皮爾斯在當地時間8日進行拍賣，這本稀有的《《哈利波特：神秘的魔法石》最後約以2.1萬英鎊（約新台幣85.5萬元）左右成交，比他預期的4萬英鎊（約新台幣163萬元）還低，但也是不錯的價錢；畢竟當初擁有者可能是以2英鎊（約新台幣81元）入手這本書。皮爾斯也透露，委託人非常滿意，對他們一家人有很大的幫助。

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