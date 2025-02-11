辭立委止血壯世代爭議？吳春城喊「不如歸去」　民眾黨中評會要查了

▲民眾黨立委吳春城接受《中午來開匯》網路節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委吳春城捲入「壯世代」商標及家族企業政府標案爭議，儘管日前已經放棄「壯世代」商標，但仍遭北檢分他字案偵辦是否涉及圖利等罪。面對會不會自送民眾黨中評會或請辭立委？吳春城今（11日）表示，自己心裡有一個聲音，就是「不如歸去」；而民眾黨中評會主委李偉華也說，中評會已有立案要調查。

吳春城11日接受主持人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪，談及近期捲入「壯世代」註冊商標、家族企業被爆出海撈政府11億元標案等爭議，遭北檢分他字案偵辦。吳春城表示，自己已建議戰國策民意傳播顧問公司，在他立委任內，除了已在執行的標案之外，以後就不要再標中央所屬機關的任何案子。

黃光芹詢問，這樣吳春城與家族的損失很大，有沒有想過2種方法，一是自請送交中評會審理，二是乾脆請辭立委？吳春城回應，「這我都沒意見，黨內要怎麼處理，其實從事件發生之後，我隨時在跟黨部保持聯繫，我隨時會把報告給他們，任何質疑我都願意坦然接受。」

吳春城也透露，自己心裡真的有另外一個聲音，「我的《壯促法》已經過了，我的使命⋯美好的一仗我已經打過了。」只是沒想到的是，原本以為2年都做不完，「我怎麼知道一年就過了？」而這也影響到他的生涯規劃，畢竟這本來就是他退休後的職志，沒想到這麼快就能完成。

吳春城說，自己現在也將所有東西交付出來，外界若用「壯世代」登記東西都是自由的，因為這屬於國家的，自己已經完全放棄，「我跟你們權利是平等的，大家歡迎使用，與我無關，的確我心中有一個聲音叫『不如歸去』。」

針對吳春城的壯世代爭議，民眾黨中評委主委李偉華向《東森新媒體ETtoday》表示，中評會已有立案，接下來就會進入評議程序，分案給委員辦理。由於下一次中評會將於2月20日召開，被問到是不是最快下週四就會有結果出爐？李偉華否認，表示要先看分案委員的調查程序進度。