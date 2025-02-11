　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辭立委止血壯世代爭議？吳春城喊「不如歸去」　民眾黨中評會要查了

▲▼民眾黨立委吳春城接受《中午來開匯》網路節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

▲民眾黨立委吳春城接受《中午來開匯》網路節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委吳春城捲入「壯世代」商標及家族企業政府標案爭議，儘管日前已經放棄「壯世代」商標，但仍遭北檢分他字案偵辦是否涉及圖利等罪。面對會不會自送民眾黨中評會或請辭立委？吳春城今（11日）表示，自己心裡有一個聲音，就是「不如歸去」；而民眾黨中評會主委李偉華也說，中評會已有立案要調查。

吳春城11日接受主持人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪，談及近期捲入「壯世代」註冊商標、家族企業被爆出海撈政府11億元標案等爭議，遭北檢分他字案偵辦。吳春城表示，自己已建議戰國策民意傳播顧問公司，在他立委任內，除了已在執行的標案之外，以後就不要再標中央所屬機關的任何案子。

黃光芹詢問，這樣吳春城與家族的損失很大，有沒有想過2種方法，一是自請送交中評會審理，二是乾脆請辭立委？吳春城回應，「這我都沒意見，黨內要怎麼處理，其實從事件發生之後，我隨時在跟黨部保持聯繫，我隨時會把報告給他們，任何質疑我都願意坦然接受。」

吳春城也透露，自己心裡真的有另外一個聲音，「我的《壯促法》已經過了，我的使命⋯美好的一仗我已經打過了。」只是沒想到的是，原本以為2年都做不完，「我怎麼知道一年就過了？」而這也影響到他的生涯規劃，畢竟這本來就是他退休後的職志，沒想到這麼快就能完成。

吳春城說，自己現在也將所有東西交付出來，外界若用「壯世代」登記東西都是自由的，因為這屬於國家的，自己已經完全放棄，「我跟你們權利是平等的，大家歡迎使用，與我無關，的確我心中有一個聲音叫『不如歸去』。」

針對吳春城的壯世代爭議，民眾黨中評委主委李偉華向《東森新媒體ETtoday》表示，中評會已有立案，接下來就會進入評議程序，分案給委員辦理。由於下一次中評會將於2月20日召開，被問到是不是最快下週四就會有結果出爐？李偉華否認，表示要先看分案委員的調查程序進度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
400萬輸光！碎屍魔怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？
印度首批大團來台灣！旅遊5天4夜
福建拍到一群「不明飛行物體」　會排「陣形」還越來越多！
快訊／高鐵旅客突無呼吸心跳！　台中站緊急送下車搶救
快訊／刮中10萬「只給4萬」　彩券行遭懲處
畢書盡「暴瘦剩53kg」　紅眼眶說不出話
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／15:52南部發生有感地震　震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

辭立委止血壯世代爭議？吳春城喊「不如歸去」　民眾黨中評會要查了

全球2024清廉印象指數出爐　台灣躍升至第25名、亞太排名第七

預算解方韓國瑜喊追加預算　卓榮泰：國家需要大家集思廣益

高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

海軍士兵持有對岸身分證　陸委會：現職軍公教不得赴陸設籍

幕後／預算三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議改提「追加減」

選罷法覆議案60：51被否決　吳思瑤：藍白贏得不光不采將付出代價

罷免連署加嚴行政院提覆議　吳宗憲：與中選會查核職責矛盾

「大罷免不是賴主席下令就停止」　邱議瑩點罷免因果、韓國瑜問題

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

辭立委止血壯世代爭議？吳春城喊「不如歸去」　民眾黨中評會要查了

全球2024清廉印象指數出爐　台灣躍升至第25名、亞太排名第七

預算解方韓國瑜喊追加預算　卓榮泰：國家需要大家集思廣益

高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

海軍士兵持有對岸身分證　陸委會：現職軍公教不得赴陸設籍

幕後／預算三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議改提「追加減」

選罷法覆議案60：51被否決　吳思瑤：藍白贏得不光不采將付出代價

罷免連署加嚴行政院提覆議　吳宗憲：與中選會查核職責矛盾

「大罷免不是賴主席下令就停止」　邱議瑩點罷免因果、韓國瑜問題

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

台鋼獵鷹飛雷神獲PLG單周最佳　攻守俱佳斬斷領航猿5連勝

快訊／台中北區華廈傳墜樓！男租客5樓墜落當場死亡

1張車牌飆破2000萬！「這數字」太稀有　摩托車騎士搶爆了

陳海茵「開學有種開心感覺」　釣出一票爸媽：懂的都懂

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

持續打撈屍塊！中山大學副教授主動助警　出動掃描式聲納探測器

嗜賭4百萬全輸光！碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

廣西現全球第四例禽流感傳人　患者「與死神拔河」兩個月後救回一命

比熊以為「媽媽定點上廁所好棒」　聽到抽紙聲跑來討零食

【柴柴也想打羽球】緊追著天上的羽球不放模樣逗笑路人XD

政治熱門新聞

分析／賴清德五院會商已表明「底線」　做到了自然不會大罷免

快訊／立院藍白合三度否決政院選罷法覆議案　2白委在國外未投票

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

大罷免時代下半年迎重頭戲　藍綠罷免一階達標名單總整理

幕後／預算三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議

快訊／藍「抄名冊」罷免蘇巧慧被抓包　前黨員沒連署卻收到查詢單

NCC縮了！750元審查費引爆民怨

韓願協商總預算　昌：民眾黨不會變

高雄碎屍案　白委：要繼續廢死？

民進黨團簽字了！　立院明表決選罷法覆議案、25日開議

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

柯被爆直通習辦　昌嗆：垃圾雜誌

陳玉珍再提「不該補助創作者」　作家嗆：那就用全面罷免溝通吧

賴清德提「菩薩畏因、眾生畏果」回應韓國瑜　黃揚明分析背後含意

更多熱門

相關新聞

快訊／立院藍白合三度否決政院選罷法覆議案　2白委在國外未投票

快訊／立院藍白合三度否決政院選罷法覆議案　2白委在國外未投票

立法院今（11日）針對選罷法連署加嚴覆議案進行表決，表決結果出爐，領票人數111人，在藍綠兩黨票票入匭情況下，51票贊成、60票反對，在野黨以人數優勢成功否決行政院覆議案，這也是此屆國會第三度否決政院覆議案，另外，2白委林憶君、黃珊珊缺席未投票，兩人目前都還在國外。

柯被爆直通習辦　昌嗆：垃圾雜誌

柯被爆直通習辦　昌嗆：垃圾雜誌

轟賴清德召五院會商「演演猴戲」　蔡壁如：不過是亮刀前最後偽裝

轟賴清德召五院會商「演演猴戲」　蔡壁如：不過是亮刀前最後偽裝

柯文哲直通習近平？　民眾黨斥：用與案情無關內容抹黑抹紅

柯文哲直通習近平？　民眾黨斥：用與案情無關內容抹黑抹紅

傳韓盼追加預算解套　昌：看內容

傳韓盼追加預算解套　昌：看內容

關鍵字：

民眾黨吳春城壯世代中評會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面