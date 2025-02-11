罷免連署加嚴覆議案遭藍白否決　綠：剝奪民權的政黨終將受民意制裁

▲立法院長韓國瑜宣布選罷法覆議案表決結果。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院針對選罷法連署門檻加嚴提出覆議案，今（11日）遭到藍白聯手否決。民進黨發言人戴瑋姍表示，在野黨惡修選罷法、惡刪總預算一連串毀憲亂政，已經激起台灣人民的憤怒，在野黨無視各地罷免四起的聲浪，一意孤行，如此漠視民意、剝奪人民權利的威權作為，最終將受到民意的反撲與制裁。

立法院今針對選罷法連署加嚴覆議案進行表決，表決結果出爐，領票人數111人，在藍綠兩黨票票入匭情況下，51票贊成、60票反對，在野黨以人數優勢成功否決行政院覆議案，這也是此屆國會第三度否決政院覆議案，另外，2白委林憶君、黃珊珊缺席未投票，兩人目前都還在國外。

戴瑋姍指出，選舉、罷免是民主國家賦予人民的「直接民權」。然而，面對人民行使直接民權設下需要附身分證連署門檻，過去黃國昌與多位國民黨立委，都曾表達反對立場，認為是阻礙人民行使直接民權，甚至可能造成個資外洩等問題，何以現在的藍白立委們卻打臉過去的自己，反其道而行為罷免連署提高門檻？

戴瑋姍說，可能答案只有一個，就是他們擔心自己被罷免。戴瑋姍說，行政院針對選罷法修法所提出覆議的理由之一，就是：「修法直接適用本屆立委，違反國民主權、利益迴避及公平正義」。戴瑋姍又說，藍白立委不僅沒有利益迴避，當初強行通過修法，現在更直接否決行政院的覆議案，根本擺明就是「不演了！」

戴瑋姍表示，就在覆議案被否決的同時，正好發生由國民黨報復式發起的新北市罷免立委蘇巧慧連署提案，有民眾被冒名連署的案例，國民黨發起的報復罷免提案被自己的修法打臉，這是何等的諷刺？

戴瑋姍強調，賴總統昨才召集完五院院際協調會商國政，為當前國內外局勢面對的挑戰、以及朝野協調平台跨出善意的第一步，並且獲得社會一致肯定。當大家都期盼和解的橄欖枝，送到國會時能獲得善意的回應時，藍白多數主導的國會，又再次讓大家的期盼落了空。

戴瑋姍呼籲，希望藍白能好好審視當今的民意，勿再錯判情勢，不僅會害了自己，更會讓台灣繼續內耗，阻礙國家進步。