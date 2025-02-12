人夫激戰嫩妹4次「沒娶到妳所以出軌」　火辣遊戲規則成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

年輕女子小美（化名）被指控與已婚男子阿貴（化名）發生不倫戀，兩人相約前往摩鐵發生性行為4次，但她辯稱自己是被逼的。然而，台中地院法官檢視小美與阿貴的對話紀錄，發現他們曾約定交往的遊戲規則，包含是否可以泡澡、接吻、發生性行為，內容火辣露骨，甚至還討論過結婚問題，最終不採信小美的說詞，並判她應賠償正宮10萬元較為適當。

▲小美聲稱自己是被迫與阿貴發生性行為，但並未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿貴的妻子在判決書中主張，小美明知丈夫已婚，仍在去年2月至4月間與丈夫一同前往摩鐵並發生性行為，共計4次，顯然已經侵害到她的配偶權，且情節重大，因而決定提告求償30萬元。

小美則辯稱，她和阿貴是透過網路認識，也知道阿貴是有婦之夫，但她是遭到強迫交往，還被逼著叫老公、發生性行為，因為擔心這些事情曝光會受到父母責備，所以才選擇配合要求，她並無侵害正宮配偶權的意思。

然而，法官檢視小美與阿貴的LINE對話紀錄，發現兩人曾約定交往的遊戲規則，包含是否可以泡澡、接吻、撫摸私密處、發生性行為，甚至討論過結婚問題，例如「你年紀太大，他們不希望結婚以後，我除了要照顧老年的你，還要顧孩子，爸媽他們怕我晚年會孤單」、「我是說，因為我沒有娶到妳，所以我出軌了」、「要是我爸媽他們對你不滿意，你怎麼辦」等等。

法官認為，對話紀錄中小美語氣平和、充滿愛意，與熱戀中男女情侶的互動無異，難認有任何受到脅迫的情況，此外，她自己也承認知道阿貴已婚，卻還是與阿貴發生4次性行為，她的行為確實侵害到正宮的權益，最終判她應賠償正宮10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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