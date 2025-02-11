主管偷吃人妻下屬瞎扯「她事業心強尺度大」　正牌尪靠1物捉姦

記者黃翊婷／綜合報導

在某公司擔任主管職的阿嘉（化名）被指控與已婚女下屬小珍（化名）發生不倫戀，兩人不僅互傳露骨訊息，還相約到摩鐵開房間。雖然阿嘉辯稱是小珍事業心強、言談尺度大，兩人只是開玩笑，但並未獲得台中地院法官採信，日前仍被判處應賠償小珍的丈夫20萬元較為適當。

▲阿嘉聲稱與小珍的露骨對話都是開玩笑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小珍的丈夫在判決書中主張，小珍與阿嘉是因為工作關係認識，兩人認識大約3年多，經常一起參加聚餐或公司活動，拍照時會緊密依偎在一起，後來小珍常常找藉口早出晚歸，他這才起疑並取下行車記錄器檢查，赫然發現小珍居然和阿嘉相約前往摩鐵，兩人甚至會因為對彼此的配偶吃醋而吵架，讓他大受打擊，婚姻關係也因此破碎，憤而決定對阿嘉提告求償150萬元。

阿嘉則辯稱，小珍事業心強、工作積極，他才會特別器重，加上小珍曾從事特種行業，言談尺度比一般人大，經常開黃腔或戲弄他，但兩人都明白彼此的態度，絕無踰矩行為；至於摩鐵一事，當日他只是單方面傾聽小珍抱怨婚姻狀況並加以安慰，行車記錄器的內容最多僅能證明他們曾在摩鐵的車庫停留，並沒有拍到任何性行為影像，根本無法認定兩人有發生過性行為。

不過，台中地院法官認為，從另一份錄音譯文證據中看來，兩人曾互傳「會揍阿嘉屁屁，會捏阿嘉小XX」、「休假妳回家做愛，我可以管什麼」等露骨訊息，小珍也多次在對話中稱呼阿嘉為「老公」，這顯然不是一般同事或友人之間的對話或互動。

法官指出，況且當時阿嘉明知小珍已婚，縱使小珍與丈夫的婚姻關係有狀況，他也應該避嫌，而不是跟小珍一起前往摩鐵「傾聽安慰」，綜合上述種種證據，最終不採信阿嘉的說詞，並判他應賠償小珍的丈夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。