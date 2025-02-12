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劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

2025.01.17 12:37 陳鴻震（左）與高女（右）十指緊扣，毫不避諱地在台北街頭漫步。

▲2025.01.17 12:37 陳鴻震（左）與高女（右）十指緊扣，毫不避諱地在台北街頭漫步。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月16日、週四傍晚6點，國立成功大學副校長陳鴻震沒待在台南，他西裝筆挺的出現在台北市大安區一家餐酒館，獨自坐在吧檯等人，大約半個小時後，一名穿黑色長版皮衣、高筒靴的長髮熟女進入店內，陳一看到她，立刻舉手打招呼，2人隨即並肩坐在吧檯共進晚餐，席間有說有笑，互動親密。

陳鴻震是生技領域專家，前年才接任成功大學副校長。（資料照片）

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▲陳鴻震是生技領域專家，前年才接任成功大學副校長。

本刊調查，這名與陳鴻震約會的高姓熟女在台北市電腦商業同業公會上班，雖然年過40，但身材嬌小、打扮有型，看起來比實際年齡年輕。事實上，本刊去年底就接獲爆料，指今年60歲、已婚的陳鴻震，與高發展不倫戀，2人是在4、5年前因業務往來認識，陳不但常北上與高幽會、過夜，還會送昂貴的禮物討高歡心。經過約1個月觀察，果然直擊陳、高共進晚餐，餐後還同返高的香閨過夜。

2025.01.16 19:58 成大副校長陳鴻震（右）與高女（左）吃完晚餐後，在細雨中牽手散步。

▲2025.01.16 19:58 成大副校長陳鴻震（右）與高女（左）吃完晚餐後，在細雨中牽手散步。

1月16日晚上8點，陳鴻震與高女吃完飯後，一起離開餐酒館，2人一走出餐廳，陳就毫不避諱地牽起高的手，在綿綿細雨中散步，過程中幾乎都是高在說話，內容主要是工作的事，陳專心聆聽的同時，也不時與高肢體碰觸，時而摸摸她的頭，時而攬住女方的肩膀、後背，2人互動十分親密，宛如一對熱戀中的情侶。

2025.01.16 20:00 高女（右）與陳鴻震（左）一前一後進入女方住處過夜。

▲2025.01.16 20:00 高女（右）與陳鴻震（左）一前一後進入女方住處過夜。

一路十指緊扣、相偎相依走了約10分鐘，2人最後抵達高女位於通化街住處樓下，進門前，陳鴻震的手機突然響起，2人很有默契地拉開距離，陳接起電話後退了幾步，高則開門先進大樓，沒多久陳講完電話，趕緊跟隨高的腳步進門，最後一起搭電梯上樓。回到高的住處後，2人整夜都沒再出門。

一直等到隔天，1月17日、週五中午12點多，陳鴻震才又與高一起出門用餐。當天高身穿連帽外套、搭配緊身牛仔褲，陳則穿著與前一天同樣的灰色西裝，2個人雖然一樣手牽著手，但對照前一晚的積極主動，白天的陳似乎較為被動，走在路上都是高主動上前牽陳的手，2人走了約5分鐘，便進入附近的小火鍋店用餐。

2025.01.17 12:49 在女方家共度一夜後，陳鴻震（左）與高女（右）隔天中午一起出門吃火鍋。

▲2025.01.17 12:49 在女方家共度一夜後，陳鴻震（左）與高女（右）隔天中午一起出門吃火鍋。

進入店內後2人對坐在靠裡面的位置，即便客人不多，陳鴻震還是小心翼翼地四處張望，每當有人經過，就會注意對方，看起來戒備心極強，相較於陳的拘謹，高女則顯得輕鬆很多，不但會走到陳的身旁一起看菜單，聊到忘我時還會提高聲量，用餐過程也會體貼地夾自己鍋裡的食物給陳品嚐。

2025.01.17 13:51 成大副校長陳鴻震（右）到高姓女子（左）住處過夜，隔天一起出門，互動親密。

▲2025.01.17 13:51 成大副校長陳鴻震（右）到高姓女子（左）住處過夜，隔天一起出門，互動親密。

下午近2點，2人離開小火鍋店，陳鴻震先陪高女散步到公車站等車，並展現紳士風度，直到目送高上公車，才獨自前往國科會洽公，結束長達近20小時的幽會。

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