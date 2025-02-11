2025台灣燈會搭機場捷運看卡比獸、進擊的巨人　抽機票大獎

▲「光臨千塘國」燈區中展出的巨型卡比獸達12公尺，悠然自得的模樣吸引民眾爭相拍照。（圖／桃園市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

睽違9年再度登場桃園的2025台灣燈會，規劃雙展區「主燈展演場」及「光的遊戲場」，打造童趣奇幻親子城，其中「光的遊戲場」已搶先於2月7日開始試營運，並將於2月12日正式與「主燈展演場」同步開幕，持續開展至2月23日。除了展出約6層樓高的主燈「無限樂園」，呈現變化萬千、充滿科技感的光影饗宴，更與寶可夢聯名，打造巨型卡比獸、皮卡丘及卡牌廊道，推出限定寶可夢小提燈與特典卡，還有「進擊的巨人」大型充氣裝置深受矚目。

▲「進擊的巨人」大型充氣裝置位於「城市聚光燈」展區內的亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上方，相當震撼。

今年台灣燈會展區鄰近桃園機場捷運A18及A19站，特別推出主題彩繪捷運「快樂桃子號」串聯燈會展區。而「快樂桃子號」也會與燈會現場燈組連動，民眾只要拿起手機掃瞄車廂內的QR Code，即可利用AI科技生成自己在不同景點旅遊的模樣，這些影像還會即時投射到燈會現場高達五公尺的「時空之塔」燈組大螢幕上，讓每個人都能成為燈會的一部分，享受另一種賞玩燈區的樂趣。

▲燈會主題彩繪捷運「快樂桃子號」。

台灣燈會位於機場捷運沿線，無論搭乘高鐵或機場捷運均十分方便；除此之外，2月11日至23日亦規劃5條免費接駁路線往返重要交通樞紐、停車場與主會場。為鼓勵民眾善用大眾運輸暢遊燈會，桃園市政府規劃多項優惠措施及活動，其中，桃園捷運公司推出期間限定優惠方案，旅客在燈會期間購買桃捷一日票、或是憑市民卡乘車，都可以享有超值5折票價優惠，歡迎大家輕鬆搭捷運賞燈。

▲2025台灣燈會鄰近高鐵及機捷站，並規劃多條免費接駁路線，鼓勵民眾善用大眾運輸前往。

此外，桃園市政府智慧城鄉發展委員會也舉辦「搭桃捷 坐接駁 遊燈會抽大獎」活動。燈會期間，只要註冊登入「桃園市民卡APP」，運用活動專區中的掃描功能，於機捷車廂內、A16橫山站及A20興南站、各活動接駁車接駁站（中路風禾接駁站、泰豐輪胎接駁站、楊梅接駁站及內壢假日接駁站）及前往青埔的接駁公車內指定QR Code（活動海報）進行掃描，就可以獲得一次抽獎機會。活動獎項包括長榮航空全球、亞洲不限航點經濟艙免費單人來回機票，以及Xpark門票等豐富大獎，邀請民眾攜家帶眷一起響應環保，歡樂逛燈會。更多活動詳細資訊，請前往「桃園市民卡APP」查詢。「台灣燈會」最新消息、燈會介紹等相關資訊請上官方網站：https://2025taiwanlanternfestival.org 查詢。

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