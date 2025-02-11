2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

▲「明宏拔絲地瓜」 的國宴級地瓜甜點。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園首創在「桃園好市」市集區內，設置「植感桃園 蔬食友善專區」，集結全台20多家蔬食品牌業者輪番登場，帶來多元口味的蔬食美食，受到廣大蔬食民眾認同。市府觀旅局11日表示，即日起至2月23日，歡迎大家搭乘桃園捷運至體育園區站賞燈、並品嚐位於體育園區旁的美味蔬食！

▲20+蔬食品牌輪番登場。（圖／觀旅局提供）

市府觀光旅遊局周柏吟局長表示：桃園市政府在今年的台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，主要是發現有許多蔬食民眾在參與大型活動時，往往因為餐飲選擇有限，限縮蔬食者的用餐機會，十分不便。

為讓蔬食者在台灣燈會能有安心飲食的選擇，所以市府特地設立蔬食友善專區，呼應全球對蔬食潮流的重視，滿足民眾對健康、永續飲食的需求。這不僅是燈會的創新突破，更是桃園推動蔬食文化的重要里程碑。燈會現場匯聚全台各地的蔬食料理，為喜愛蔬食的朋友們提供友善且美味的餐飲選擇，也希望讓更多人感受到蔬食的多樣性與美味！」。

▲「植感桃園蔬食友善專區」位於體育園區旁。（圖／觀旅局提供）

這次蔬食專區中，桃園在地人氣蔬食品牌，展現家鄉味與創意，如「天昱坊客家蔬食」帶來經典的麻油飯、草仔粿、芋粿巧與蓮子糕，讓人一口吃出客家文化的溫度；「大盈諾麗果」則以無農藥栽種的諾麗果製作蔬菜養生湯，暖胃又養生，成為燈會夜晚的必喝選擇；「豆干叔叔雞蛋糕」創造爆紅點心，香氣四溢，吸引無數排隊人潮；「超素複合式蔬食」帶來多元創意料理，讓人驚喜連連；「瀚漟茶坊」的堅果奶蓋茶，成為燈會飲品界的超人氣選擇！

▲一之軒優植聯盟。（圖／觀旅局提供）

另外，全台蔬食名店聯手，在燈會活動期間打造美味盛宴，有包括來自路易莎咖啡旗下蔬食品牌「SUN BERNO 光焙若蔬食」，帶來美味的熱狗堡與濃湯，為燈會帶來歡樂的氣氛。台北的「一之軒優植聯盟」集結 Blivin Bakery、知初植物系永續廚房、綠帶純植物烘焙，讓你品嚐高品質的純植物甜點與烘焙。

「塔可植男-WOOREAL」 帶來墨西哥風味的肉醬起司通心粉與濃起司通心粉，濃郁滋味征服味蕾！「波洛卡手作窯烤披薩」則用香氣逼人的披薩，讓人一口愛上！「努得咖啡」與「靈感咖啡」聯手合作，提供創意咖啡與蔬食甜點，讓你一次滿足味蕾與心靈！新北「悅納蔬食生活館」 和 「和財盛海素食專賣」，帶來多元蔬食料理，滿足不同需求。竹北「fifteen拾吾純植西餐廳」 創意純植西式料理，讓人驚艷。台中的「蔬伯特炒麵麵包」，將炒麵與麵包結合，創造出令人驚喜的創意美味。高雄「明宏拔絲地瓜」 的國宴級地瓜甜點，甜而不膩，絕對讓你一試成主顧；「溫老木 蔬食刈包」帶來創意刈包，結合傳統與創新，讓人一口吃出媽媽的溫暖與家鄉的味道。