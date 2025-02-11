　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

▲2025台灣燈會，植感桃園蔬食友善專區人氣爆棚

▲「明宏拔絲地瓜」 的國宴級地瓜甜點。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園首創在「桃園好市」市集區內，設置「植感桃園 蔬食友善專區」，集結全台20多家蔬食品牌業者輪番登場，帶來多元口味的蔬食美食，受到廣大蔬食民眾認同。市府觀旅局11日表示，即日起至2月23日，歡迎大家搭乘桃園捷運至體育園區站賞燈、並品嚐位於體育園區旁的美味蔬食！

▲2025台灣燈會，植感桃園蔬食友善專區人氣爆棚

▲20+蔬食品牌輪番登場。（圖／觀旅局提供）

市府觀光旅遊局周柏吟局長表示：桃園市政府在今年的台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」，主要是發現有許多蔬食民眾在參與大型活動時，往往因為餐飲選擇有限，限縮蔬食者的用餐機會，十分不便。

為讓蔬食者在台灣燈會能有安心飲食的選擇，所以市府特地設立蔬食友善專區，呼應全球對蔬食潮流的重視，滿足民眾對健康、永續飲食的需求。這不僅是燈會的創新突破，更是桃園推動蔬食文化的重要里程碑。燈會現場匯聚全台各地的蔬食料理，為喜愛蔬食的朋友們提供友善且美味的餐飲選擇，也希望讓更多人感受到蔬食的多樣性與美味！」。

▲2025台灣燈會，植感桃園蔬食友善專區人氣爆棚

▲「植感桃園蔬食友善專區」位於體育園區旁。（圖／觀旅局提供）

這次蔬食專區中，桃園在地人氣蔬食品牌，展現家鄉味與創意，如「天昱坊客家蔬食」帶來經典的麻油飯、草仔粿、芋粿巧與蓮子糕，讓人一口吃出客家文化的溫度；「大盈諾麗果」則以無農藥栽種的諾麗果製作蔬菜養生湯，暖胃又養生，成為燈會夜晚的必喝選擇；「豆干叔叔雞蛋糕」創造爆紅點心，香氣四溢，吸引無數排隊人潮；「超素複合式蔬食」帶來多元創意料理，讓人驚喜連連；「瀚漟茶坊」的堅果奶蓋茶，成為燈會飲品界的超人氣選擇！

▲2025台灣燈會，植感桃園蔬食友善專區人氣爆棚

▲一之軒優植聯盟。（圖／觀旅局提供）

另外，全台蔬食名店聯手，在燈會活動期間打造美味盛宴，有包括來自路易莎咖啡旗下蔬食品牌「SUN BERNO 光焙若蔬食」，帶來美味的熱狗堡與濃湯，為燈會帶來歡樂的氣氛。台北的「一之軒優植聯盟」集結 Blivin Bakery、知初植物系永續廚房、綠帶純植物烘焙，讓你品嚐高品質的純植物甜點與烘焙。

「塔可植男-WOOREAL」 帶來墨西哥風味的肉醬起司通心粉與濃起司通心粉，濃郁滋味征服味蕾！「波洛卡手作窯烤披薩」則用香氣逼人的披薩，讓人一口愛上！「努得咖啡」與「靈感咖啡」聯手合作，提供創意咖啡與蔬食甜點，讓你一次滿足味蕾與心靈！新北「悅納蔬食生活館」 和 「和財盛海素食專賣」，帶來多元蔬食料理，滿足不同需求。竹北「fifteen拾吾純植西餐廳」 創意純植西式料理，讓人驚艷。台中的「蔬伯特炒麵麵包」，將炒麵與麵包結合，創造出令人驚喜的創意美味。高雄「明宏拔絲地瓜」 的國宴級地瓜甜點，甜而不膩，絕對讓你一試成主顧；「溫老木 蔬食刈包」帶來創意刈包，結合傳統與創新，讓人一口吃出媽媽的溫暖與家鄉的味道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／投注爆量「系統大當機」！台彩道歉了
《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼
開學日「病毒橫行」國中小300人請假　雲林縣府：群聚擴散就停
薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世
2025年第1枚韭菜翻車！　驚爆違約交割1631萬
要變天了　雨襲全台最劇烈時刻出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

基隆籌備2025年城鎮韌性演習　結合三會報機制強化防災準備

為學校午餐安全把關　學校午餐衛生抽查

迎2025台灣燈會　高鐵桃園站交通資訊+管制措施一次看

歡慶元宵！台警察分局邀遶境廟宇宣導注意事項

寒假結束開學第1天！　台東波麗士守護學生超安心

桃園副市長蘇俊賓赤腳過火　完成九府千歲遶境約定

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

基隆籌備2025年城鎮韌性演習　結合三會報機制強化防災準備

為學校午餐安全把關　學校午餐衛生抽查

迎2025台灣燈會　高鐵桃園站交通資訊+管制措施一次看

歡慶元宵！台警察分局邀遶境廟宇宣導注意事項

寒假結束開學第1天！　台東波麗士守護學生超安心

桃園副市長蘇俊賓赤腳過火　完成九府千歲遶境約定

快訊／投注爆量「系統大當機」！台彩道歉：已解除狀況

理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼：白開心一場

新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

吳速玲飛澳洲獨旅「解放比基尼」辣曬麥色肌膚！　網暈：超像20歲

道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

許富凱被逼瘋現場崩潰求放過　王彩樺慘遭襲狂叫「裡面有東西」

開學日「病毒橫行」國中小300人請假　雲林縣府：群聚擴散就停課

告五人的歌太紅「竟出現在八點檔」　還被韓團翻唱！

薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世：是很大的傷害

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

地方熱門新聞

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

薪資最高達78K　桃捷公司114年度招募新進人員

台灣燈會桃園警犬隊　3警犬擔防爆安檢任務

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

澎湖望安分局長吳誌權　接任嘉義竹崎分局長

新北金山郵局推限量「208愛你發」小卡

反對國民黨黑箱罷免立委陳亭妃譴責惡霸行為

桃園腸病毒就診　今年迄2/4逾六千人次

寒流降雪山難頻傳　玉管處籲作好準備

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

國際扶輪3502地區　推動拉拉山新春櫻花茶會

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

更多熱門

相關新聞

2025台灣燈會搭桃園機捷看寶可夢

2025台灣燈會搭桃園機捷看寶可夢

睽違9年再度登場桃園的2025台灣燈會，規劃雙展區「主燈展演場」及「光的遊戲場」，打造童趣奇幻親子城，其中「光的遊戲場」已搶先於2月7日開始試營運，並將於2月12日正式與「主燈展演場」同步開幕，持續開展至2月23日。還有寶可夢聯名及「進擊的巨人」大型充氣裝置深受矚目。

台鐵推130元「台式打拋豬」便當　燈會期間限定開賣

台鐵推130元「台式打拋豬」便當　燈會期間限定開賣

台灣燈會桃園警犬隊　3警犬擔防爆安檢任務

台灣燈會桃園警犬隊　3警犬擔防爆安檢任務

燈會「進擊的巨人」亮燈　動漫迷超驚喜

燈會「進擊的巨人」亮燈　動漫迷超驚喜

9米高「進擊的巨人」現身台灣燈會！

9米高「進擊的巨人」現身台灣燈會！

關鍵字：

2025台灣燈會植感桃園蔬食

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

大S身後事關鍵人在S媽可申請停止親權

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

刮刮樂中10萬「只收到4萬」　土城彩券行遭停機8天處分

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面