靈鷲山教團拜會桃園市議會　祈求社會和諧共榮

▲靈鷲山釋妙慧法師拜會桃園市議會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山桃園講堂執事釋妙慧法師及水陸空大法會籌備中心相關幹部等一行，11日拜會桃園市議會議長邱奕勝，並帶來靈鷲山開山和尚—心道法師的新春墨寶「脫殼自在，諸事共好」，向市議會傳遞新春祝福，祈願桃園市能突破傳統框架，攜手合作讓市政順利推動，人民與社會和諧共榮。

在座談中，靈鷲山教團表示，將於今年8月20日至27日在桃園小巨蛋舉辦「第32屆全球水陸法會」，邀請邱議長帶領眾議員一同參與，共同為桃園市祈福消災。水陸法會作為靈鷲山一年一度的重要佛教盛事，透過多元法門，傳遞慈悲願力，期盼社會安定、世界和平。

▲靈鷲山教團拜會桃園市議會，祈社會和諧共榮。（圖／市議會提供）

邱議長感謝靈鷲山教團的邀約，並肯定靈鷲山在弘揚佛法及辦理各項活動向來都相當務實，尤其在每年的水陸法會中，傳遞「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命」的理念，促進了社會不同群體間的互相理解與和諧。

邱議長並期待8月的水陸空法會，深信這不僅是一場莊嚴的法會，更是凝聚善念、祈福消災的重要盛事，希望透過這場法會，為桃園帶來更多祥和與福祉，讓社會更加和諧共融。