　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

靈鷲山教團拜會桃園市議會　祈求社會和諧共榮

▲靈鷲山教團拜會桃園市議會

▲靈鷲山釋妙慧法師拜會桃園市議會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山桃園講堂執事釋妙慧法師及水陸空大法會籌備中心相關幹部等一行，11日拜會桃園市議會議長邱奕勝，並帶來靈鷲山開山和尚—心道法師的新春墨寶「脫殼自在，諸事共好」，向市議會傳遞新春祝福，祈願桃園市能突破傳統框架，攜手合作讓市政順利推動，人民與社會和諧共榮。

在座談中，靈鷲山教團表示，將於今年8月20日至27日在桃園小巨蛋舉辦「第32屆全球水陸法會」，邀請邱議長帶領眾議員一同參與，共同為桃園市祈福消災。水陸法會作為靈鷲山一年一度的重要佛教盛事，透過多元法門，傳遞慈悲願力，期盼社會安定、世界和平。

▲靈鷲山教團拜會桃園市議會

▲靈鷲山教團拜會桃園市議會，祈社會和諧共榮。（圖／市議會提供）

邱議長感謝靈鷲山教團的邀約，並肯定靈鷲山在弘揚佛法及辦理各項活動向來都相當務實，尤其在每年的水陸法會中，傳遞「尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命」的理念，促進了社會不同群體間的互相理解與和諧。

邱議長並期待8月的水陸空法會，深信這不僅是一場莊嚴的法會，更是凝聚善念、祈福消災的重要盛事，希望透過這場法會，為桃園帶來更多祥和與福祉，讓社會更加和諧共融。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／連殺3人收押看守所現況曝　2室友不知他是瘋狂碎屍狂魔
快訊／全台台彩兌獎傳當機！
林家正預計從運動家2A出發　大聯盟記者：WBC資格賽重大損失
快訊／「深海閻王」性侵14歲少女　和解不成被判刑
快訊／官員下令射殺六福村狒狒　「判刑8月」若定讞須坐牢
快訊／高雄重大車禍聯結車翻覆！波及5汽機車　傷亡不明
大S驟逝！《娛百》小隆悲傷發聲
川普脫口：烏克蘭可能「變俄羅斯的」　要求5000億美元稀土換

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

基隆籌備2025年城鎮韌性演習　結合三會報機制強化防災準備

為學校午餐安全把關　學校午餐衛生抽查

迎2025台灣燈會　高鐵桃園站交通資訊+管制措施一次看

歡慶元宵！台警察分局邀遶境廟宇宣導注意事項

寒假結束開學第1天！　台東波麗士守護學生超安心

桃園副市長蘇俊賓赤腳過火　完成九府千歲遶境約定

台東元宵炮炸寒單爺近30場體驗活動　提醒民眾裝備要齊全

關懷獨居長者　台東縣政府暖送2萬顆水餃賀元宵

靈鷲山教團拜會桃園市議會　祈求社會和諧共榮

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

基隆籌備2025年城鎮韌性演習　結合三會報機制強化防災準備

為學校午餐安全把關　學校午餐衛生抽查

迎2025台灣燈會　高鐵桃園站交通資訊+管制措施一次看

歡慶元宵！台警察分局邀遶境廟宇宣導注意事項

寒假結束開學第1天！　台東波麗士守護學生超安心

桃園副市長蘇俊賓赤腳過火　完成九府千歲遶境約定

台東元宵炮炸寒單爺近30場體驗活動　提醒民眾裝備要齊全

關懷獨居長者　台東縣政府暖送2萬顆水餃賀元宵

靈鷲山教團拜會桃園市議會　祈求社會和諧共榮

星宇航空6／2起直飛安大略　佈局北美第4個航點

獨／連殺3人收押看守所現況曝　2室友不知他是瘋狂碎屍狂魔

2025台灣燈會首創「植感桃園蔬食友善專區」　人氣爆棚

順應川普命令　美版Google Maps把墨西哥灣改名美國灣

台灣反貪成果國際透明組織肯定　2024清廉印象指數排名全球第25

未管理礦業用地砂石場釀亂象　監委要經濟部督促地方改善

全台台彩兌獎傳當機！　總座證實「交易量大斷斷續續」、公司緊急排查

基隆籌備2025年城鎮韌性演習　結合三會報機制強化防災準備

尹錫悅彈劾辯論進後半場！疑下令對媒體「斷水斷電」　他曝紙條內容

餐餐外食要注意！營養師點名「4種食物」恐引發性早熟

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

地方熱門新聞

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

薪資最高達78K　桃捷公司114年度招募新進人員

台灣燈會桃園警犬隊　3警犬擔防爆安檢任務

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

澎湖望安分局長吳誌權　接任嘉義竹崎分局長

反對國民黨黑箱罷免立委陳亭妃譴責惡霸行為

桃園腸病毒就診　今年迄2/4逾六千人次

新北金山郵局推限量「208愛你發」小卡

寒流降雪山難頻傳　玉管處籲作好準備

國際扶輪3502地區　推動拉拉山新春櫻花茶會

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

更多熱門

相關新聞

金曜燦燦照前路　明王引路四重生

金曜燦燦照前路　明王引路四重生

　　周五的早上，嘈雜的街道忙碌的人群，形形色色的人們，踏著匆忙的脚步前進，而我異常的安定看著車窗外的景象，有種説不出的心境，就好比經文所説的芸芸衆生旋出旋入無有一刻停歇。此刻的我內心很喜悅有這樣的因緣，請好假安排好事務，可以心無旁貸到分院插花爲隔天孔雀明王法會奉獻布置，這是我修習這部經典的第三年也是完整學習四期教育的第四年，其中的次第提升和成長不言而喻，每次的體悟都有如重生。

首屆普仁大太陽成長營　靈鷲山點燃青春潛能

首屆普仁大太陽成長營　靈鷲山點燃青春潛能

桃園市議會新春團拜　邱奕勝盼理性問政

桃園市議會新春團拜　邱奕勝盼理性問政

在宏觀的生命教育中細細覺察

在宏觀的生命教育中細細覺察

桃園市議會國民黨及無黨聯盟總召　交接

桃園市議會國民黨及無黨聯盟總召　交接

關鍵字：

靈鷲山桃園市議會邱奕勝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面