靈鷲山四期教育／在宏觀的生命教育中細細覺察

文／荒木

2024靈鷲山「四期教育」全球徵文【長文】金獎 作者：荒木 作品：在宏觀的生命教育中細細覺察



你見過山羌嗎？山羌素來有吉祥的象徵，若能聽見山羌的吠聲傳來，想來心情應該也會變得很好吧！尋找山羌的身影，其實不用往深山老林鑽去，據聞靈鷲山上就曾現蹤過，就端看彼此的緣分。對一個喜歡山林的人來說，這個離塵世不遠又有如此豐沛生命的地方，無疑是個寶地。那麼，對於喜愛生命、尋求平靜的人而言，那更是福地了。

喜歡山林的人對生命是尊重的，但卻不一定能有足夠的智慧與對的方法去對待每一個生命。像是走在林道上，隨處可見人面蜘蛛結了好大一張網，雖然並沒有攔住去路，但總黏在心上某個角落，也許還纏著誰的落翅；偶爾會遇到小動物，扣掉對人類過於好奇而靠近的，大多一聽見人聲便早已消失蹤影，唯有那些因為有傷而移動緩慢的，才在腦海中踩出足印；又或者在路上，早已不可辨認的那些路殺下的犧牲者……。這些與自己無尤的生命，那些交會讓彼此只是對方生命中的過客，但誰能矢口否認真的無關呢？總有些感傷，或是刻意迴避，雖不到不能自已，卻也足以惆悵半晌。

真正能夠對這些事情釋懷，已是修習四期教育之後的事。生老病死不是只有人類才有，凡有情皆是如此；釋懷也並非事不關己，而是以更有智慧的方式去看待每一個因緣的生滅。更重要的是，學習如何用宏觀的心量，去做微觀的覺察。覺察自己的每個念頭、每個情緒、每個分秒的變化，去實踐慈悲，去看見自己與萬物的連結。

每每因公事回到置身於山林中的三乘佛學院時，總會忍不住抽空到鄰近的步道走走，細細觀察植葉上是否有驚喜出現，或是細細聆聽是否有哪些動物的啼鳴在林間遊走。一次在牆邊的芋葉下，又看見一張人面蜘蛛的大網，縛住了一隻粉蝶，蝶翼已是殘破不堪，觀察一番，才發現這隻蝶已是遲暮。曾經會掙扎著要救或不救，而現在卻已明白那不只是一個生命的輪迴，也是推動世界的根本；救了也改變不了粉蝶的死去，不救反而能讓蜘蛛獲得活著的能量，興許能做的也就是將蝴蝶的殘軀埋好，為彼此迴向。雖然在這個世界，這不過是又一次的因緣生滅，也是各自的輪迴，但若能給予一些善意，總歸是好的。

若非因為寫文，我大概也不會想起這件事吧。迎著海風，感受身上的惱熱被帶走的片刻清涼，就像是耗電量過大而發熱的手機在充電與冷卻過後，一切又回到了平常，清爽、順暢，沒有負擔。站在羅漢步道上，彷彿又聽見了遠方傳來了，隱約的山羌吠聲。

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