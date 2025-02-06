首屆普仁大太陽成長營　靈鷲山慈善基金會點燃青春潛能

▲靈鷲山慈善基金會2025年寒假首次舉辦3天2夜「普仁大太陽成長營」。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

用愛點亮普仁小太陽的未來！靈鷲山慈善基金會將於2025年寒假首次舉辦「向陽而生～普仁大太陽成長營」，這是一個為期3天2夜的活動，專為曾獲得普仁獎的高中職學生設計，透過遊戲、課程、團隊互動，獲得一生都受用的表達訣竅，同時解鎖思辨能力與領導密碼，成為求學階段非常亮麗的學習歷程。

自2003年起，靈鷲山慈善基金會設立普仁獎，表彰那些在逆境中仍保持優秀品德、勇敢面對挑戰的國中和小學生，這些孩子被譽為「普仁小太陽」。基金會致力於建立一個善循環的平台，從國小到國中的「種善因」時期，到高中至大學的「行善事」時期，再到就業階段的「結善果」時期，全面支持這些孩子的成長與發展。

▲靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠在結業式中與學員開心互動。

今年的普仁獎已進入第22年，基金會繼續推動生命教育，樹立品德典範，並以「希望的守護」為目標，擴大關懷與服務，打造一個充滿善與愛的互連網平台。進入普仁2.0時代，基金會特別關注獲獎學生的後續發展，並首次嘗試舉辦營隊活動，邀請高中職學生參與，並由大專院校的普仁大太陽擔任隊輔。

活動內容豐富多彩，第一天包括闖關遊戲和個人成長地圖繪製，第二天則有溝通技巧培訓和永續未來桌遊對決，以及心光晚宴的成果發表。第三天則安排了青年職涯論壇和結業式。活動中，學員們不僅學習到了寶貴的技能，還通過團隊合作和成果發表，增強了彼此之間的凝聚力。

▲永續未來對決桌遊，學員在遊戲中練習表達。



靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人表示，活動籌備期間投入了大量時間和人力，邀請了多位專業講師和隊輔，通過有趣的活動形式和團隊合作，激發學員的潛力。基金會希望通過這樣的活動，幫助普仁學子探索夢想，邁向更加燦爛的未來。

參與活動的學員和隊輔都表示收穫頗豐。無論是擔任隊輔的大學生，還是參與學習的高中職學生，都從中獲得了寶貴的經驗和啟發。活動不僅增強了他們的表達和領導能力，也讓他們更加珍惜團隊合作和互助精神。

▲心光晚宴上，小組學員發表成果。



靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠在結業式上，通過「群雁飛行」的故事和台灣棒球隊的勝利，強調了團隊合作的重要性。他鼓勵學員們在未來的學習和生活中，不斷強化專長，多元學習，並與人為善。

這次成長營活動不僅為普仁學子提供了一個學習和成長的平台，也進一步強化了基金會「以愛傳善」的宗旨，期待未來能有更多這樣的活動，持續點亮普仁小太陽的未來。

▲學員為爭取團體榮譽，卯足全力演出，爭取宵夜基金。