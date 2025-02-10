靈鷲山四期教育／金曜燦燦照前路　明王引路四重生

文／徐御格

2024靈鷲山「四期教育」全球徵文【長文】銀獎 作者：徐御格 作品：金曜燦燦照前路 明王引路四重生

周五的早上，嘈雜的街道忙碌的人群，形形色色的人們，踏著匆忙的脚步前進，而我異常的安定看著車窗外的景象，有種説不出的心境，就好比經文所説的芸芸衆生旋出旋入無有一刻停歇。此刻的我內心很喜悅有這樣的因緣，請好假安排好事務，可以心無旁貸到分院插花爲隔天孔雀明王法會奉獻布置，這是我修習這部經典的第三年也是完整學習四期教育的第四年，其中的次第提升和成長不言而喻，每次的體悟都有如重生。

笑看壇城的白花，憶起第一次念誦此經的狼狽，真是跟都跟不上，每一個字看似中文却艱深難懂，念都來不及念，更別説要去體會其中奧義，上中下卷下來，一臉無奈，有種時空穿越剛開始就結束的錯覺。那時正值新冠疫情期間，也剛上完阿含課程，相信這部護國息災的經典在疫情期間讓我接觸到，必有其意義，正因爲有堅定的正信基礎，我從無奈仿徨中重生，認真的想要學習這部經典，但却不得其門而入，就這樣一次次參與法會一次次累積資糧，直到有次法會期間遇到開示的法師指點，開始有了入門的契機，突然發現開始可以跟上節奏，完整念誦，從不明所以，到漸入佳境，這是第一次的重生，如同學習阿含期時的感受一般，原來成佛是有藍圖的，看著壇城的花佈置越來越莊嚴，今天的義工服務也到尾聲，期待著隔天的法會。

隔天一早，我早早起來準備參加法會，搭上計程車的時候，司機大哥突然說：“玩到現在才要回家噢？“我百般無奈的說：“我是要去參加法會。”司機大哥：“這麽早噢，抱歉抱歉，原來是師姐。“我坐在後排哭笑不得，但是也感概現在時代，年輕人學佛真的太少了，是不是太貪玩？忽然聯想到孔雀明王經中提起：”一時忘誦此佛母大孔雀明王……放逸昏迷入山穴中……被縛之時憶本正念……所緊縛自然解脫＂每當誦到這段時，總是覺得十分有趣，孔雀明王也有貪玩時，但是馬上意識到就回歸正念，這裏既有般若期的脫離，離開妄心的關照，進入空性才能憶本正念的定力。隨即就又自然進入法華期的狀態，這個時期總是有各種的法喜發願，而最重要的是要讓這樣發願的勝菩提心，可以未生令生起，已生不退轉，每當遇到狀況時即便有偏離也可以很快回到初心，生起這樣的願心，每次的菩提心提起都是一次次地除毒排毒，如同經文中爲救莎底比丘一般的願力，對我而言這樣的心靈除毒排毒也是再次重生的體悟。

隨著法會的開始，念誦著各種龍王、藥叉、鬼神、河神、樹神、藥神、星宿等等不同名字尊稱時，過去的我縂覺得是一堆艱深難解的咒語，但隨著次第的提升，修習后，意識到這是此經殊勝之處，記錄著不同時空存在並掌管的空間負責者的名諱，呼其名也是尊重並打招呼，結其地界結方隅界，呼喚十方不違背當時誓願共同守護的守護者們，這些看似咒語實則就好比不同國家語言的名字，用對方聽得懂的語言呼喚，也如同四期教育中法華期和華嚴期的交織，每念誦一次就是廣結善緣一次，提醒大家的願心不斷，同時也要讓念誦此經，守護之經的汝母有情眾共同不爲各種病毒傷害影響，而一起成就道業，這何不就是一種多元共生的呈現，每每體悟到這裏都是滿滿的感動，也是重生。

在修習佛母大金曜孔雀明王經典的過程中，對於我而言每一段落都是四期教育的體現，是一部很殊勝的經典，四重生好比四階段，但實則不知重生了多少囘，成佛的藍圖本就是不斷交織匯聚而成，一次次地感悟，慢慢的我也不再覺得經文難誦難懂，反而十分歡喜，這樣的美好等待更多人的挖掘重生，也願所有接觸此經和靈鷲山四期教育的人們，如同孔雀明王造像一般，吉祥果、俱緣果都具足，金曜燦燦照人生。

2025靈鷲山四期教育徵文已經開始收件，詳見徵文辦法：https://supr.link/dfeZg