新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」...板橋人超贊成

▲新北耶誕城每年總造成周邊交通大打結，是板橋人的惡夢。（圖／新北市觀旅局提供）

圖文／CTWANT

每年的新北耶誕城是板橋人的惡夢，因為活動期間吸引大批民眾前來朝聖，造成周邊交通大打結，長達1個多月，引發一票板橋人哀號，直呼是「板橋人的惡魔，新北撒旦城」。就有一名女子近日到新北大都會公園看花燈，見廣闊的大場地，建議年底新北耶誕城可以換場地方舉辦。貼文引發兩派網友熱議，其中板橋人最贊成，但卻讓鄰近大都會公園的三重居民反對，並列出大都會公園的3大致命傷，直呼「不適合」。

一名女網友在《Threads》發文指出，表示近日她到新北大都會公園看燈會，發覺場地十分廣闊，因此許願「真心希望年底耶誕城可以移到大都會公園」，不解明明有很大的空間，卻偏偏選在板橋舉辦。

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貼文一出，掀起熱烈迴響，一票人指新北大都會公園交通不便、空曠、附近沒有商家，尤其是住附近的三重人超級反對，「大都會公園是很大，但感覺大眾交通不是很方便，也沒什麼好逛的點能聚集人潮（跟原本的地方相比）」、「面對現實，辦在這邊的話捷運會卡爆」、「身為三重人、又住在大都會公園旁邊，我只能說我永遠支持新北耶誕城在板橋」、「國外的耶誕節氣氛就是街道上有很多裝飾，走在路上很有氣氛，大都會沒有那種氛圍，板橋比較適合」。

而板橋人則一面倒贊成，希望新北耶誕城可以改換場地，好讓周邊的交通暢通，「板橋人真心拜託耶誕城可以換地方」、「希望可以成真，還我板橋一個暢通無阻」。

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