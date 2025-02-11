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知名登山社爆違法！砍林開墾4大營地　6人遭判刑最高6個月

登山社砍森林開4營地6人遭判刑最高6個月。（ 圖／翻攝畫面）

▲登山社砍森林開4營地6人遭判刑最高6個月。（ 圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

南橫高山戒茂斯山至嘉明湖一直是登山客喜愛的熱門路線，但近日卻爆出驚人醜聞1間知名登山社竟私自砍伐森林，違法開墾出4處營地，行徑遭同行發現舉報，經台東地檢署偵查後，6名涉案人員全數被起訴，最終遭台東地方法院依違反《森林法》判處3至6個月有期徒刑，均可易科罰金，部分人員獲緩刑，但仍須繳納公庫1萬至12萬元不等罰款。

此案發生於110年2月28日連假期間，當時另1支高山協作團隊帶隊前往嘉明湖，卻驚見沿途多處森林遭砍伐，現場還留有紮營與升火痕跡，疑似違法開墾營地，更令人震驚的是，這些營地位於二葉松林中，而二葉松富含油脂，極易引燃，若稍有不慎，恐釀成森林大火，後果不堪設想，該團隊隨即通報台東林管處，現為林保署台東分署與森林警察展開調查。

調查結果顯示，這些營地確實由該登山社非法開墾，總面積達370.03平方公尺，孫姓、曾姓股東指派4名員工砍伐高山箭竹、台灣冷杉等樹木，以擴大營地空間，警方隨後將6人移送法辦，台東地檢署依違反《森林法》與《水土保持法》起訴，法院裁定6人分別處以3至6個月有期徒刑，並可繳納罰金折抵刑期，除1名涉案者曾短暫逃亡未獲緩刑外，其餘皆獲緩刑。

森林保育至關重要，警方與林業單位提醒，山區自然生態脆弱，違法砍伐不僅破壞環境，也可能引發山崩或火災，影響整體生態平衡，登山業者應遵守法規，切勿為牟利而破壞自然資源，否則將面臨法律制裁。

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