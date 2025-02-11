倒數4天開搶！告五人門票竟成補習班獎勵品　歌迷求：別再下廣告

▲告五人新世界巡迴演唱會門票，將於2月15日中午12點正式開賣。（圖／相信音樂提供）

圖文／CTWANT

告五人的世運演唱會將在4月12日登場，隨著開賣日進入倒數階段，告五人每天轉發粉絲們翻唱、樂器演奏影片，掀起一陣「BGM炫風」。這股熱潮延燒至各個年齡層，形成最動人的雙向交流，告五人感動表示：「我們的音樂能夠成為大家的童年，或是生命某個時期的背景音樂，或許在10 年、20年後，這些旋律還能喚起大家某段時光的記憶，對我們來說是一件很幸福的事。」

演唱會開賣倒數僅剩4天，這場巡迴壓軸最終場演唱會以四大「無極限」為亮點，無論是節目內容或是預算都將突破想像、保證大手筆打造，令各界都高度期待。而在宣傳方面，同樣延續「無極限」精神，無論是社群上的宣傳海報與影片，還是捷運車廂內設置的25面廣告牆，唱片公司對告五人的寵愛可見一斑，充分展現出對這場演唱會的極大重視，然而這股熱潮讓歌迷們既興奮又焦急，許多人擔心搶不到票，甚至打電話到公司跪求「不要再下廣告了」，希望能夠減少競爭對手。

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告五人的音樂無處不在，展現出驚人的影響力，更有學生分享，補習班竟將「告五人演唱會門票」作為獎勵，甚至連八點檔的台詞「你媽媽沒跟你說，撞到人要說對不起嗎」，也被網友發現與〈愛人錯過〉歌詞相似，引發熱烈討論，不僅如此，「你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起」這句歌詞如今也成為了幼稚園孩童朗朗上口的名句，成為大人、小孩心中的經典。

來自馬來西亞的歌迷也迫不及待告五人世運演唱會的到來，雖然高雄對他來說很遠，但因為是「告五人」，所以父母願意帶他去，更表示：「全家人都入坑告五人了！」去年的「宇宙超有趣」宜蘭家場演唱會，更成為了他們全家看過的首場也是唯一一場專場演唱會，讓告五人感到十分榮幸。演唱會門票2月15日中午12點拓元售票系統正式啟售。

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