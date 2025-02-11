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今年首例腸病毒併發重症病程曝　高雄1月大早產女嬰染伊科11型

▲▼腹瀉疫情來勢洶洶，醫師呼籲勤洗手最重要。（示意圖／攝自免費圖庫）

▲腸病毒疫情全年都可能發生，勤洗手才是抗議王道。（示意圖／攝自免費圖庫）

記者許宥孺／高雄報導

國內出現今年首例腸病毒併發重症！高雄一名1月大的早產女嬰，1月底開始出現精神不佳、低體溫、呼吸急促情形，醫院採集腦脊髓液，檢出腸病毒陽姓，經疾管署研判為「伊科病毒11型」重症個案，所幸女嬰經過治療後已出院。

據疾管制署腸病毒疫情監測資料，第6週全國腸病毒健保門急診就診人次累計4627人次(預警值:1萬1000人次)，高雄市腸病毒健保門急診就診人次461人次(預警值:1200人次)，仍低於流行預警值。

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疾管署今日公布，今年全國有1例腸病毒感染併發重症確定病例，高雄市衛生局指出，個案是居住於高雄市1個月大早產女嬰，1月31日開始出現精神不佳、餵食困難等情形，2月3日有低體溫情形，2月4日因呼吸急促由家屬帶至醫院就醫，2月5日醫院採集腦脊隨液檢出腸病毒陽性，2月11日由疾病管制署綜合研判為感染腸病毒「伊科病毒11型」重症確診個案；經治療後，現已出院返家。

▲▼腸病毒衛教圖 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲腸病毒衛教圖 。（圖／高雄市衛生局提供）

腸病毒全年皆有可能發生，由於成人感染後通常症狀較輕微，容易因疏於防護，而將病毒傳播給免疫系統尚未發展成熟的嬰幼兒。衛生局提醒，家長及教托育機構務必隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並落實個人及幼童手部衛生與環境清消，尤其大人出外返家後，務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒嬰幼兒常接觸的物品及玩具。

衛生局強調，酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手、使用漂白水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。

▲▼腸病毒衛教圖 。（圖／高雄市衛生局提供）

腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，衛生局提醒家長，家中嬰幼兒若經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染之機會，一旦發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，請儘速至6家責任醫院（包括高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院）治療。

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