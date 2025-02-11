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快訊／不挖化糞池！高雄碎屍公寓「證據蒐集完備」無關預算遭砍

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,住宅化糞池,張介宗。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄男子張介宗涉嫌於公寓殺害3女並分屍，一度傳出要開挖化糞池尋找殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌在住宅公寓內分屍3名女子，並將屍塊棄置前鎮運河。由於專案小組目前尋獲屍塊有限，加上張嫌矢口否認犯案，讓案情陷入膠著，一度傳出欲開挖化糞池擴大尋找殘骸。不過警方今(11日)表示，目前證據已蒐集完備，依據比例原則，尚無開挖化糞池的必要。此外，也與預算被大砍無關。

這起案情要追溯至2月3日，家住在楠梓區的林姓婦人被家屬報案緊急協尋，警方調閱監視器，發現林姓婦人在2日下午騎乘機車出門，並載著張姓男子回到張男位於前鎮區住處，之後就行蹤成謎。而張嫌在3日清晨6點30分，從住家來回前鎮運河12趟，疑似將林婦剁成肉塊後棄屍。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝）

警方逮捕張嫌後，於住家臥室內發現多處血跡噴濺痕跡，研判張嫌於臥室殺人後，再將林婦拖至浴室肢解。而鑑識小組進一步採證後，發現除了林婦外，竟還有2名女性DNA。經過比對後，確認是左營失蹤的張姓婦人，以及去年12月遭通報失蹤的黃姓大嫂，3人都遭到分屍丟進前鎮運河。

專案小組連日於前鎮5號船渠打撈屍塊，已尋獲林婦的左手掌、右手掌、左腳掌、右腳掌和身體組職，另撈獲一塊胸部組織，經鑑定也確認是張姓婦人所有，至於黃姓大嫂遇害時間已久，警方如大海撈針，但仍不放棄一絲線索。

由於目前凶器、3名死者頭顱均未尋獲，專案小組不排除兇嫌將3名死者的殘骸丟進垃圾車，或可能流進化糞池，除了開挖仁武焚化爐外，一度也傳出有意開挖化糞池。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,檢警二度勘驗現場，帶走4箱證物。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢警昨日二度勘驗現場，帶走4箱、2袋證物。（圖／記者吳世龍攝）

有媒體今日報導，開挖經費超過100萬元，但今年度預算遭到大砍，因此暫緩開挖計畫。不過警方今日表示，經專案小組遵照高雄地檢署檢察官指揮偵辦，執行生物跡證採集，所有管路入出口均蒐證完備，鑑驗出被害人生物跡證，勘驗過程嚴謹、縝密，已鞏固相關犯罪事證，因此依據比例原則，在衡酌侵害人民權益最小的狀況下，尚無開挖化糞池必要，故也無涉經費不足問題。

事實上，前鎮區西山里里長陳天香就曾表示，該棟公寓樓下早已去化糞池，而是由管線直送中洲污水廠。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,住宅化糞池,張介宗。（圖／記者吳世龍攝）

▲里長表示，該棟公寓早已去化糞池。（圖／記者吳世龍攝）

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