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獨／碎屍「屠宰場」擺3尊招財神獸　專家曝兇嫌內心怕死者索命

▲▼ 高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄碎屍魔張介宗住家門口擺放3尊開運神獸。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌在住宅公寓內分屍3名女子，而住宅門口被拍到，他在樓梯口鞋櫃上擺放了咬錢蟾蜍、招財眼鏡蛇、水晶駿馬，足見平日就篤信招財開運法。不過命理師楊登嵙指出，這3尊都是招財神獸，放在大門口可趨吉避凶，為的是避免被害人找他索命。

綽號「台北仔」的殺人魔張介宗犯下連續分屍命案，他的黃姓大嫂、公園認識的2名七旬婦女，於去年11月起陸續遇害，死者都是獨自進入他的住所後，就和家人失去音訊。張介宗雖矢口否認犯案，不過他曾在公園跟友人說過：「我大嫂以後不會跟我要房子了。」顯見他與大嫂曾因房產有過糾紛。

張介宗常到公園打牌下棋，有民眾表示，張介宗逢人就說自己有很多退休金，口袋常掏出厚厚的千元大鈔炫富，而張介宗和林婦、張婦三人互相認識，案發前，張介宗曾指控張女偷他的120萬元名錶、金項鍊和大量現金。

▲▼ 高雄分屍案，殺人魔張介宗住家內部陳設 。（圖／民眾提供）

▲張介宗住家內部擺放神尊、觀音照片和親友遺照。（圖／民眾提供）

▲▼ 張姓男子運屍工具 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張嫌的單車成了「運屍車」，上頭掛著白沙屯拱天宮的平安符。（圖／記者吳奕靖攝）

張介宗的住家門口擺放一組鞋櫃，上頭擺放了3尊招財神獸，而住家內也被拍到擺設佛像、觀音照片、親友遺照，此外，先前被稱為「運屍車」的單車，也掛有白沙屯拱天宮的平安符，足見他平日應有神明信仰，並且經常打天九牌賭博的他，應有篤信開運招財之法。

▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙、命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

命理師楊登嵙表示，很少人會將招財神獸擺放在門口，深怕外人拿走，通常是放在大門裡並朝外，讓神獸咬錢進來，而張嫌將招財神獸放在門外，比較像把它們當作門神，怕好兄弟、死者找他索命。

楊登嵙認為，張嫌作惡多端，可能心裡也希望神明保護他，不要讓被害人來找他，但神明不可能容忍這種禽獸的惡行，此案也不可能石沉大海。

▲▼ 高雄碎屍魔住所 。（圖／記者吳世龍攝）

▲張介宗將3尊招財神獸擺在門口，楊登嵙認為這是怕死者來索命 。（圖／記者吳世龍攝）

楊登嵙表示，沒有人嫌錢多，而張嫌平日裡愛炫富，還針對老婦女下手，明顯是為錢財下毒手，所以他擺放的咬錢蟾蜍、元寶眼鏡蛇、水晶駿馬旺財靈獸，明顯也是希望招財。

不過一般民眾買到招財靈獸仍要注意風水方位，楊登嵙建議，客廳斜對角的L型實牆角落是藏風聚氣的聚財位，可以聚集房屋的財氣，一般會將開運擺設放至此處。

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