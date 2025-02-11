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高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

▲▼國民黨團召開「再怎麼野蠻也不能拿分屍案搞鬥爭?!」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「再怎麼野蠻也不能拿分屍案搞鬥爭?!」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌在住宅公寓內分屍3名女子，並將屍塊棄置前鎮運河；不過，一度傳出今年度預算遭到凍結、刪除，導致開挖化糞池沒有經費；稍早高雄警方打臉表示，目前證據已蒐集完備，無開挖化糞池的必要，也與預算被大砍無關。國民黨立院黨團對此砲轟，這跟立法院審查預算有什麼關係？更何況高雄市警察局今年度編列預算比去年度多，「難道跟我講說，高雄市府沒有這筆預算嗎？」高雄市刑警大隊澄清，沒有開挖化糞池必要，所以沒有涉及經費不足的問題，「直接認證假消息！」

對於有報導指出藍白刪減預算，導致無法開挖化糞池，高雄市政府警察局刑事警察大隊指出，目前已鞏固相關犯罪事證，因此依據比例原則，在衡酌侵害人民權益最小的狀況下，尚無開挖化糞池之必要，故也無涉經費不足之問題。

據此，國民黨團今下午召開「再怎麼野蠻也不能拿分屍案搞鬥爭?!」記者會，首席副書記長羅智強、立委牛煦庭、翁曉玲出席。羅智強直轟，「再怎麼冷血也不該冷血到這種地步吧」，以自己當議員經驗，如果這案子發生在台北市，就是市府要出這筆經費，地方政府要負擔的。

羅智強質疑，這跟立法院審查預算有什麼關係？更何況高雄市警察局今年度編列預算比去年度多，「難道跟我講說，高雄市府沒有這筆預算嗎？」高雄市不在意治安嗎？完全沒有編列這筆預算嗎？甚至在開記者會前，高雄市刑警大隊澄清，沒有開挖化糞池必要，所以沒有涉及經費不足的問題，「直接認證假消息！」

翁曉玲也批，綠營側翼造謠造不完，警政署預算事實上經費是大幅增加，這次114年編列預算比113年多了72億元，經過預算審議刪減不過才9400多萬，刪減比例很低。且挖化糞池經費是地方政府要出，這次財劃法通過後，地方政府經費也大幅提升，未來地方政府應該會樂於協助，說刪預算讓他們無法推動政務，根本是大造謠、大謊言。

牛煦庭提到，當初他們修訂財劃法的時候，中央政府像著了魔一樣，一天到晚在造謠，甚至說行政院沒有手語老師，還需要台北市來幫忙，但今天連挖化糞池的事情都拿出來造謠，「拜託警政署要罵人，題目也挑好一點」，賴清德一直說要朝野和諧，未來如果國政要順利推動，就從不要造謠、杜絕假訊息開始。
 

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