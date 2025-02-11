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競爭激烈脫穎而出！花蓮旅宿服務好品質　榮獲台灣觀光金獎

▲花蓮縣獲奬者合照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣獲奬者合照。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署舉辦的「第二屆台灣觀光金獎」10日於圓山大飯店辦理的觀光節慶祝大會中接受表揚。得獎者不僅將獲頒獎座與徽章，更有新台幣五萬元的獎金以示鼓勵。

今年金獎分為四大類：旅宿業、旅行業、觀光遊樂業及熱心觀光事業，經過嚴謹評選，從三百五十二件報名作品中篩選出一百七十七件進入決選，最終選出五十位優勝者，其中包括花蓮地區多位傑出代表，展現了地方觀光產業的實力與風采。

花蓮地區獲獎者名單：
（一）觀光產業團體類：花蓮縣旅館商業同業公會
（二）觀光旅館及旅館業類：太魯閣晶英酒店
（三）觀光旅館及旅館業從業人員類：
高階主管遠雄悅來大飯店董事長武祥生太魯閣晶英酒店總經理趙嘉綺
中階主管遠雄悅來大飯店客務部客房協理郭宗旻
基層主管遠雄悅來大飯店主任陳慧心
基層人員太魯閣晶英酒店救生員葉人頊
（四）民宿經營者：檜木居民宿負責人葉陳錦
（五）觀光遊樂業從業人員類：
中階主管遠雄海洋公園股份有限公司經理張榮慶
基層人員遠雄海洋公園股份有限公司組長林子語

徐榛蔚縣長表示，本屆金獎得主在各自領域中均展現出卓越專業與熱忱，為花蓮觀光產業的進步與國際形象提升作出了卓越貢獻。花蓮的太魯閣晶英酒店不僅提供高品質服務，還積極推動永續旅遊，成為國內外旅客的理想選擇；遠雄悅來大飯店則以精緻服務和創新理念，持續吸引旅客流連忘返。檜木居民宿更以在地特色文化吸引大批遊客，帶動地方經濟。

當天也特別以花蓮旅館商業同業公會為例，0403地震協助花蓮縣政府、消防局等對於失蹤旅客進行緊急聯繫確認，以確實掌握旅客安全情形與救災需求。共計統計確認1500人次，協助追蹤失聯外籍旅客10人。以及0403地震後，由旅館公會媒合建築物尚無問題的會員旅館，主動提供經身份認定的災民免費無償住宿七天，共計提供650人次，共3500間客房。

最後，自民111年起開始推行花蓮地區旅館業事業廢棄物D-1801再利用案，實際解決花蓮地區沒有焚化爐，旅館事業廢棄物無法有穩定收送去化管道的窘境。計畫已於七月份獲得觀光署同意，通過後每月有效處理高達200公噸事業廢棄物，佔全花蓮事業廢棄物處理量三分之二之多，也期盼透過這些榜樣，激勵更多業界人士共同推動花蓮成為旅遊首選。

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