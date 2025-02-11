春季限定！新店「河津櫻」粉嫩綻放　最佳賞櫻期別錯過

▲河津櫻粉嫩花朵與公園綠地交織出繽紛鮮活的對比色彩。（圖／新北市高灘處提供）

圖文／鏡週刊

全台各地都有不少賞櫻景點，北部的民眾免跑遠，新北市新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，目前已開花約6成，最佳賞櫻期預計於2月上旬至3月上旬，有興趣的朋友不妨把握時節前來賞花。

新北市高灘處表示，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。

目前新店陽光運動公園園區河津櫻已綻放約6成，預計最佳賞櫻期於2月上旬至3月上旬，一字排開的櫻花樹沿著陽光運動公園步道綻放，粉嫩花朵、綠地與藍天相互呼應，交織相融成一幅春季限定的夢幻景緻。

▲新店陽光運動公園的「河津櫻」目前已開花約6成，最佳賞櫻期預計於2月上旬至3月上旬。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處建議，前往賞櫻之餘，歡迎闔家一同探索陽光運動公園豐富、有趣且多樣的休憩設施，園區腹地寬廣占地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，相信不論是騎著自行車穿梭園區風光，或是穿梭在「陽光綠洲」兒童遊戲場嬉戲玩耍，都是大台北地區假日休憩的最佳選擇。

▲和朋友一同漫步於陽光運動公園，共賞春日櫻花美景。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處處長黃裕斌表示，陽光運動公園為新店溪流域重要特色河濱公園，無論是搭乘大眾運輸工具或是自行開車前往皆相當便利。喜愛賞櫻的民眾近期可留意天氣變化，把握最佳觀賞時機，和家人朋友一同漫步於陽光運動公園，共賞春日櫻花美景。



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